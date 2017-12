Nachdem auf dem Weg zur Steuerreform auch die letzten Hürden genommen wurden, dürfte es am Mittwoch mit den US-Börsen wieder aufwärts gehen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,3 Prozent höher. Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat die Gesetzesvorlage zur Reform gebilligt. Dass die Abstimmung im Repräsentantenhaus wegen Verfahrensfehlern wiederholt werden muss, dürfte am Ergebnis nichts ändern. Aller Voraussicht nach wird US-Präsident Trump das Gesetz noch vor Weihnachten unterschreiben können.

Marktteilnehmer diskutieren jetzt darüber, inwieweit die Reform an den Finanzmärkten schon eingepreist ist und welche Folgen sie für die Wirtschaft haben wird. Schließlich war es vor allem die Erwartung, dass die Steuersenkungen den Unternehmen zu deutlich höheren Gewinnen verhelfen, die in den zurückliegenden Monaten die Aktienkurse in den USA auf Rekordstände getrieben hat. Während einige Beobachter aufgrund der Steuererleichterungen mit einem fortgesetzten Anstieg der Kurse rechnen, erwarten andere eine Korrektur. Seit Jahresbeginn hat der S&P-500 immerhin um rund 20 Prozent zugelegt.

An Konjunkturdaten werden die Verkäufe bestehender Häuser aus dem November veröffentlicht. Unter den Einzelwerten an der Börse dürften Fedex und Micron mit den am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen im Blick stehen. Beide Unternehmen hatten zudem mit ihren Ausblicken überzeugt. Fedex legen vorbörslich um 2,6 Prozent zu und Micron um 6,5 Prozent.

Dagegen verlieren Red Hat 2,2 Prozent, obwohl Zahlen und Ausblick gut ausgefallen waren. Beobachter vermuten Gewinnmitnahmen hinter den Abgaben, denn die Aktie ist seit Jahresbeginn um über 80 Prozent gestiegen.

