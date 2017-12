Bonn - Die Wachstumsperspektiven im Euroraum werden immer besser, so die Analysten von Postbank Research.Auch die EZB honoriere dies und erhöhe ihre Wachstumsprojektionen für das laufende und die kommenden Jahre in der Summe markant und unterstreiche damit, dass das Ende der ultraexpansiven Geldpolitik allmählich näher rücke. Die US-Notenbank hebe ihren Leitzins an und stelle für das kommende Jahr drei weitere Zinsschritte in Aussicht.

