Zuletzt stellten wir an dieser Stelle zwei Bereiche in das Zentrum unserer damaligen Kommentierung. Auf der einen Seite die Range zwischen 23.250 bis 23.600 Punkte, in der sich der Dow Jones Ind. während des Novembers "erholte" und andererseits das (damalige) Bewegungshoch bei 24.500 Punkten. In den letzten Handelstagen hat sich im Index unter charttechnischen Aspekten einiges getan. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...