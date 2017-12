Hamburg (ots) -



280.000 Menschen erleiden jedes Jahr in Deutschland einen Herzinfarkt. Etwa die Hälfte stirbt innerhalb des ersten Jahres nach dem Infarkt. 50.000 Menschen könnte mit Hilfe von Notfallmaßnahmen das Leben gerettet werden, doch hierzulande fehlt das Wissen über die notwendigen Handgriffe. Nicht einmal 20 Prozent der Bevölkerung wissen, wie sie im Notfall helfen können. Dies möchte Dr. Martin Buchholz ändern. Er hat den Verein "Ich kann Leben retten e. V." gegründet, um ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir in Deutschland tatenlos zusehen, wie täglich etwa 200 Menschen nach einem Herzinfarkt sterben, bevor sie das Krankenhaus erreichen. Ziel ist es, durch Aufklärung und Schulungsveranstaltung die erforderlichen Handgriffe zu vermitteln und zu zeigen, was jeder im Ernstfall tun sollte. Denn Leben retten kann jeder. Und beim Herzinfarkt zählt jede Sekunde!



