Bedenken wegen möglicher Rechtsstaatsverstöße in Polen hat die EU-Kommission schon länger - jetzt will die Staatengemeinschaft ein Verfahren gegen das Land einleiten. Am Ende könnte ein Entzug des Stimmrechts sein.

Nach zwei Jahren Dauerstreit mit Polen will die EU-Kommission ein Sanktionsverfahren gegen Polen wegen Gefährdung von Grundwerten der Europäischen Union einleiten. Dies bestätigte ein Kommissionssprecher am Mittwoch. Die Brüsseler Behörde sieht in Justizreformen der nationalkonservativen Regierungspartei PiS eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit und damit für Grundwerte der Europäischen Union.

