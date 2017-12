An der Wiener Börse kann man nun auch mit Beteiligungen an 20 russischen Unternehmen handeln. Das geht über den Umweg sogenannter ADRs (American Depository Receipts). Das sind von US-amerikanischen Depotbanken in den USA ausgegebene Aktienzertifikate.Die ADRs "verbriefen das Eigentum an Aktien inklusive der verbundenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...