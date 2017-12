Köln (ots) - Er ist der beste Detektiv der Welt - und er löst jeden Fall. Sein Name ist: Hercule Poirot. ONE zeigt erstmals alle 70 Folgen der britischen Kult-Krimiserie um den legendären belgischen Meisterdetektiv aus der Feder von Agatha Christie ab 17. Januar 2018, darunter zahlreiche Deutschland-Premieren. Einen Vorgeschmack gibt es aber schon am 27. Dezember, wenn Poirot im Weihnachtsspecial "Hercule Poirots Weihnachten" den gewaltsamen Tod eines tyrannischen Patriarchen aufklärt, der zum Fest seine gesamte Familie um sich versammeln wollte. Die legendäre TV-Reihe "Agatha Christies Poirot" mit dem britischen Theater- und Filmstar David Suchet in der Titelrolle wurde zwischen 1989 und 2013 produziert und ist damit eines der langlebigsten britischen Fernsehformate. Zahlreiche Schauspielgrößen spielten Episodenhauptrollen, darunter Kultstar Peter Capaldi ("Doctor Who"), der Oscarnominierte Michael Fassbender ("Inglourious Basterds", "X-Men"-Reihe), "Game of Thrones"-Bösewicht Aiden Gillen und "Sherlock"-Star Mark Gatiss. Nach einem Auftakt zwischen den Jahren laufen dann sämtliche Folgen ab 17. Januar immer mittwochs um 20.15 Uhr in ONE. Den Auftakt liefert Poirots berühmtester Fall, der legendäre "Mord im Orient-Express". Poirot steht vor einem Rätsel: Der Kunsthändler Ratchett wurde in seinem Schlafabteil bestialisch mit zahlreichen Messerstichen regelrecht hingerichtet. Für den belgischen Meisterdetektiv steht fest: Einer der illustren Zugreisenden muss der Täter sein. In der hochkarätig besetzen Episode spielen unter anderem "Downton Abbey"-Frontmann Hugh Bonneville, Hollwood-Star Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty", "Interstellar"), Toby Jones ("Dame, König, As, Spion"), Barbara Hershey ("Black Swan"), Brian J. Smith ("Sense8"), Eileen Atkins ("The Crown") und Susanne Lothar ("Funny Games").



Alle Folgen sind erstmals in HD zu sehen. Die Ausstrahlung erfolgt im Zweikanalton Deutsch/Englisch.



SENDEHINWEIS Agatha Christies Poirot: Hercule Poirots Weihnachten | 27. Dezember 2017, 20.15 Uhr | ONE Agatha Christies Poirot: Mord im Orient-Express | 17. Januar 2018, 20.15 Uhr | ONE



