Köln (ots) - Noch einmal schlafen, dann ist Heiligabend. Und direkt vorher präsentiert Gastgeber Eckart von Hirschhausen im Ersten die große 195-minütige Familienshow "Frag doch mal die Maus".



Voller Vorfreude sind auch die prominenten Rategäste: Komikerin Annette Frier, TV-Koch Horst Lichter, Schauspieler Michael Kessler, Musiker Michael Patrick Kelly, Tatort-Star Oliver Mommsen und Sängerin Mary Roos.



Sie erleben die weihnachtlichste Maus-Show, die es je gab: Denn so kurz vorm Fest gibt es natürlich noch viel zu tun für Moderator Eckart von Hirschhausen und die Maus-Experten Armin Maiwald, Christoph Biemann und Ralph Caspers. Sie klären die heißesten Kinderfragen zur kältesten Jahreszeit:



- Wie kommt der Weihnachtsmann den Kamin eigentlich wieder hinauf? "Der gute Mann muss ein Hochleistungssportler sein", sagt Armin Maiwald. "Schließlich sieht man bei unserem Wettkampf, wie kompliziert es schon für durchtrainierte Sportler ist, im Kamin nach oben zu klettern. Da hat es das Christkind leichter."



- Was ist, wenn Märchen wahr wären? "Dann müsste die Hexe bei Hänsel und Gretel eine megafleißige Bäckerin gewesen sein", weiß Christoph Biemann." Wie fleißig genau wird sich zeigen, wenn er ein riesiges Lebkuchenhaus ins Studio zaubert - mit tatkräftiger Unterstützung von vielen Backstuben aus Düsseldorf und Umgebung. "Aber bitte nicht nachbacken zu Hause!", rät der Maus-Experte.



Natürlich weht nicht nur märchenhaft weihnachtliches Aroma durch die Show, es gibt auch andere winterliche Momente.



- Magisch wird's, wenn die Ehrlich Brothers auftreten und das Studio mit einem besonderen Wintergruß verzaubern.



Ralph Caspers erfüllt bei seinem Traumjob als "Türöffner" einen sehnsüchtigen Wunsch: "Ich durfte mit der zehnjährigen Lana die geheime Zauberwerkstatt der Ehrlich Brothers besuchen", erzählt der Maus-Experte. "Dabei wurde Lana vom Fleck weg engagiert." Im Maus-Studio wird sie nun zusammen mit den Ehrlich Brothers auf der Bühne stehen - als eingeweihte Kollegin.



Wie besonders das ist, weiß Eckart von Hirschhausen: "Die Faszination der Magie ist ungebrochen. Ich freue mich auf die Nummer der Ehrlich Brothers zusammen mit Lana, weil ich auch im Alter von zehn Jahren mit der Zauberei begonnen habe - sonst wäre ich nie Bühnenkünstler und Moderator geworden."



- Verschneit geht's diesmal zu beim großen Maus-Duell: Sessellift oder Skibergsteiger - wer ist schneller oben auf dem Berggipfel? Klare Sache? Oh nein! Denn wenn man einen Skibergsteiger bei der Ehre packt, verspricht das ein hauchdünnes Rennen zu werden.



Neben all dem weihnachtlichen Winterzauber schneit aber auch noch Hollywoodglamour in den Vorweihnachtsabend:



- Ein himmlischer Star aus Hollywood: Mark Hamill alias Luke Skywalker! Er stellt sich den Fragen der Maus-Fans. Dabei klärt Mark Hamill endlich auf, ob es ein Laserschwert wirklich geben kann.



Eckart von Hirschhausen: "Für jeden ist etwas Spannendes dabei. Und eines verspreche ich: Dieses Jahr ist mehr Lametta!"



"Frag doch mal die Maus" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit "Ansager & Schnipselmann". Verantwortliche Redakteure sind Michael Kerkmann und Hilla Stadtbäumer (beide WDR).



