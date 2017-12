7C Solarparken hat seinen letzten italienischen Photovoltaik-Park mit einem Megawatt Leistung an Edisun Power verkauft. Sein Wachstumsziel von insgesamt 200 Megawatt will der Kraftwerksbetreiber künftig auf dem deutschen Markt erreichen.7C Solarparken hat nun den Verkaufsvertrag für die Photovoltaik-Anlage "LEO" bei Ravenna in Norditalien mit Edisun Power unterzeichnet. Wie der süddeutsche Betreiber von Photovoltaik-Kraftwerken am Dienstag mitteilte, hat die von Edisun Power neu gegründete Edisun Power Italie s.r.l. von 7C Solarparken 100 Prozent der Aktien der CTG Baal s.r.l. gekauft und übernimmt ...

