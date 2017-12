München - Der MEAG GlobalRent-Fonds (ISIN DE000A1144V8/ WKN A1144V) investiert überwiegend in Anleihen in- und ausländischer Aussteller, so die Experten von MEAG.Dabei würden Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Dem Anlagekonzept liege ein Absolute-Return-Konzept zugrunde. Ein aktives Risikomanagement stelle sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst werde und Risiken begrenzt würden. Der Fonds setze Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste infolge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Ziel sei ein langfristig stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs.

