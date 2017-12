Hamburg (ots) -



LUMIX meets Netflix: Die LUMIX GH5 von Panasonic bietet High-End-Leistung für Foto-Enthusiasten und vor allem professionelle Videografen. Fast ein Jahr nach der Markteinführung spielt die GH5 nun selbst die Hauptrolle in einer Serie - zumindest hinter den Kulissen. Die norddeutsche Comedy-Sitcom DEICHBULLEN wurde von Regisseur, Autor und Produzent Michael Söth und seinem Team komplett mit der LUMIX GH5 produziert. Die vielfach ausgezeichnete Webserie ist seit Dezember 2017 auch bei Netflix zu sehen.



Die LUMIX GH Serie ist für herausragende Video-Qualitäten und -Funktionen, die auch professionellen Anforderungen entsprechen, bekannt. Die LUMIX GH5 setzt noch einen drauf: dank ihres 20-Megapixel-Bildsensors, eines neuen 5-Kern-Bildprozessors, der Dual-IS-Bildstabilisierung in 5 Achsen und des schnellen Hybrid-AF-Systems (DFD), erreicht sie eine Bildqualität wie keine andere zuvor. "Der Netflix-Neuling DEICHBULLEN beweist, dass mit der LUMIX GH5 mühelos Aufnahmen für professionelle Filmproduktionen gedreht werden können. In Kombination mit geübter Kameraführung und dem Feinschliff bei der Post-Produktion produziert die GH5 Bilder, die das Herz eines jeden Filmproduzenten höher schlagen lassen", so Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland.



Als eine der ersten DSLM-Kameras ermöglicht die GH5 zudem Videoaufzeichnungen in 4K 60p/50p, die sich durch besonders flüssige Bild- und Bewegungswiedergabe auszeichnen. Die GH5 beherrscht auch die interne 4:2:2/10-Bit-Video-Aufzeichnung mit dem Farb-Subsampling-Modus, der wegen seiner originalgetreuen Farbwiedergabe häufig bei Filmproduktionen zum Einsatz kommt. Davon profitierte auch das Team rund um den Produzenten Michael Söth: "Die Features und vor allem die Ergebnisse der GH5 sind beeindruckend. Qualität, Flexibilität und Handling hat uns alle überzeugt." "Besonders eindrucksvoll ist die Akkulaufzeit - wir haben maximal zwei Akkus am Tag benötigt. Hinzu kommt noch die super schnelle Ladezeit, die uns die Arbeit erleichtert hat," fügt Kameramann Hannes Gorrissen hinzu.



GH5 Videofilmer können zudem frei zwischen den Aufzeichnungsformaten MOV, MP4, AVCHD-Progressive und AVCHD wählen. Außerdem verfügt die LUMIX GH5 auch über einen Waveformmonitor- und Vectorskop-Anzeige. Darüber zeichnet sie SMPTE-kompatiblen Time Code entweder im Rec-Run- oder Free-Run-Count-up-Modus auf, was die Synchronisation von Video- und Tonmaterial im Post-Production-Workflow vereinfacht.



Durch das robuste Design ist die GH5 für den anspruchsvollen Profi-Alltag wie geschaffen. Das handliche LUMIX GH5 Gehäuse besteht aus einer Magnesiumlegierung und je einem Vollguss-Front-/Rück-Rahmen. Außerdem ist die Kamera nicht nur spritzwassergeschützt und staubdicht, sondern auch frostsicher bis zu -10 Grad Celsius.



