Das SKODA AUTO DigiLab hat in München ein besonderes Projekt initiiert: den Mobilitäts- und Sozialservice ,CareDriver'. Speziell ausgebildete ,CareProfs' begleiten hilfsbedürftige Menschen im Alltag und in der Freizeit. SKODA AUTO stellt dem Serviceanbieter dafür seinen Bestseller SKODA OCTAVIA zu Sonderkonditionen zur Verfügung. Das Innovationszentrum des Automobilherstellers, SKODA AUTO DigiLab, unterstützt ,CareDriver' als Ideengeber und Investor.



"SKODA AUTO entwickelt sich vom reinen Automobilhersteller zum Anbieter ganzheitlicher Mobilitätsservices", sagt Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO. "Dazu gehört auch, denjenigen Unterstützungsdienstleistungen in der Mobilität anzubieten, die ihren Alltag aus unterschiedlichen Gründen nicht selbständig meistern können. Das SKODA AUTO DigiLab unterstützt ,CareDriver' intensiv mit Know-how im Bereich Digitalisierung und liefert mit cleveren Konzepten und technischer Unterstützung einen großen Beitrag zum Erfolg des Startups". Die Leiterin des SKODA AUTO DigiLabs, Jarmila Plachá betont: ",CareDriver' bietet einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag. Daher unterstützen wir das Projekt aus voller Überzeugung."



Der Service ist im Februar 2017 mit dem Ziel gestartet, Familien Zeit und Mobilität zurückzugeben. Inzwischen vertrauen in München zahlreiche Kunden auf das Angebot. Die sogenannten ,CareProfs' sind ausgebildete Betreuer und Erzieher. Sie bringen Kinder zur Schule oder stehen älteren Leuten und Menschen mit Behinderung im Alltag zur Seite. ,CareDriver' verfügt auch über geschultes Personal und passende Fahrzeuge für einen behindertengerechten Transport. Bei Bedarf können die Nutzer den Service wahlweise über die Website www.caredriver.de buchen oder per App, E-Mail, Whatsapp, Facebook oder Telefon anfordern. Als Investor und Ideengeber ist das SKODA AUTO DigiLab maßgeblich am Aufbau des Mobilitätsanbieters beteiligt. SKODA AUTO unterstützt den Dienstleister mit dem Bestseller der Marke SKODA OCTAVIA.



,CareProf'-Bewerber werden nach einem strengen Verfahren ausgewählt. Jeder Bewerber muss sich zunächst einer 10-Punkte-Checkliste stellen und wird anschließend fortlaufend überprüft. Neben Erfahrung mit Kindern oder Senioren muss er auch soziale und kommunikative Fähigkeiten nachweisen und ein makelloses polizeiliches Führungszeugnis sowie einen Gewerbeschein vorlegen. Außerdem müssen die Kandidaten seit mindestens drei Jahren einen Führerschein besitzen. So können Kunden auf freundliche und qualifizierte Mitarbeiter bei ,CareDriver' vertrauen.



Im Rahmen seiner Strategie 2025 hat SKODA die Digitalisierung und die Kreation digitaler Mobilitätsdienstleistungen als Eckpfeiler der künftigen Unternehmensentwicklung definiert. Eine zentrale Rolle spielt dabei das SKODA AUTO DigiLab in Prag, das unter anderem die Innovationskraft des tschechischen Herstellers stärken soll. Das SKODA AUTO DigiLab richtet das gesamte Unternehmen auf die Möglichkeiten und Anforderungen der Digitalisierung aus. Konzipiert wie ein reaktionsschnelles IT-Startup erforscht und entwickelt diese Ideenwerkstatt neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Produkte.



