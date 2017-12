Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trumps Steuerreform kurz vor endgültiger Verabschiedung

US-Präsident Donald Trump steht unmittelbar vor der Durchsetzung einer umstrittenen Steuerreform, die in den Augen seiner Kritiker vor allem den Wohlhabenden dient und neue Schulden anhäuft: Der US-Senat verabschiedete am frühen Mittwochmorgen die von Trump im Wahlkampf angekündigte Reform. Das Repräsentantenhaus muss die Abstimmung wegen Verfahrensfehlern im Laufe des Tages wiederholen - die Zustimmung gilt jedoch als sicher.

US-Steuerreform macht neue Schulden unattraktiv

Die US-Steuerreform gilt als gute Nachricht für so ziemlich alle Konzerne des Landes. Doch ein Element davon wird ganz erheblich die Art und Weise ändern, wie die Unternehmen sich finanzieren wollen. Und am Ende könnten einige Firmen Nachteile erleiden. Zudem wird die neue Regel nach 2021 auch noch verschärft, was den Konzernen das Steuerzahlen noch komplexer macht.

Fannie und Freddie brauchen nach Steuerreform Finanzspritze

Der Umsetzung der US-Steuerreform wird bei den Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac voraussichtlich zu einem bilanziellen Verlust von rund 14 Milliarden Dollar führen. Die beiden Unternehmen werden deshalb eine Finanzspritze aus Steuermitteln benötigen. Es wäre die erste, seit sie 2012 profitabel wurden.

EU will nach Brexit Wettstreit um lockere Bankenregeln stoppen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach dem Willen der EU-Kommission die Aufsicht über die großen Investmentbanken in der Eurozone übernehmen. Ein entsprechender Regulierungsvorschlag soll am Mittwoch vorgestellt werden, sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter Informant. Er zielt darauf ab, einen Wettbewerb der EU-Länder um Brexit-Banken mit Hilfe lockerer Regeln zu vermeiden.

IWF: Brexit prägt Ausblick für britische Wirtschaft

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht den Ausblick für die britische Wirtschaft nicht zuletzt davon bestimmt, wie sich die Brexit-Gespräche zwischen London und Brüssel entwickeln. "Überraschend schnelle Fortschritte zu einem beiderseitig vorteilhaften Ergebnis würde das Vertrauen stärken", erklärte der IWF nach einer jährlichen Überprüfung der britischen Wirtschaft. "Auf der anderen Seite könnte ein Abbruch der Gespräche zu einem ungeordneten Austritt aus der EU führen, was scharfe Preisrückgänge bei Vermögenswerten zur Folge hätte."

EU-Kommission schlägt Übergangsphase nach Brexit bis Ende 2020 vor

Die EU-Kommission will eine von Großbritannien gewünschte Übergangsphase nach dem Brexit Ende 2020 beenden. Die Übergangszeit, während der London noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben will, "sollte nicht über den 31. Dezember 2020 hinausgehen", heißt es im einem am Mittwoch veröffentlichten Vorschlag für Verhandlungsdirektiven für die zweite Brexit-Phase. Großbritannien tritt Ende März 1919 aus der EU aus und verhandelt derzeit mit der EU über eine Vereinbarung für einen möglichst reibungslosen Brexit.

Barclays: Euroraum-Inflation fällt im Dezember auf 1,3%

Barclays rechnet damit, dass sich der Inflationsdruck im Euroraum im Dezember verringert hat. "Wir erwarten, dass die Gesamtinflationsrate auf 1,3 von zuvor 1,5 Prozent sinken, die Kerninflationsrate aber bei 0,9 Prozent bleiben wird", schreibt Analyst Fabio Fois in einem Kommentar. Eurostat wird die Daten am 5. Januar (11.00 Uhr) veröffentlichen. Deutsche und spanische Inflationsdaten kommen bereits am Freitag nächster Woche, um 14.00 und 9.00 Uhr.

EZB: Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss sinkt auf 30,8 Mrd Euro

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im Oktober verringert, wobei sich der Kapitalexport über Direkt- und Portfolioinvestitionen deutlich verstärkte. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) sank der Leistungsbilanzüberschuss saisonbereinigt auf 30,8 (Vormonat: 39,2) Milliarden Euro. Der Überschuss in der Handelsbilanz ging auf 26,2 (36,2) Milliarden Euro zurück, wobei die Ausfuhren auf 187,7 (193,3) Milliarden Euro sanken, während die Einfuhren auf 161,5 (157,1) Milliarden Euro zunahmen.

EZB teilt bei Dollar-Tender 11,9 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 21 Tagen 11,9 Milliarden an 21 Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten bei einem siebentägigen Tender nur zwei Banken 54 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,89 (Vorwoche: 1,91) Prozent.

EZB teilt bei 98-tägigem Repo-Geschäft 2,4 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 98 Tagen 2,4 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 21 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,1 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

Schwedens Notenbank bestätigt Leitzins und kündigt Reinvestition an

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von minus 0,50 Prozent belassen. Zugleich beschloss der Rat, dass ab Januar 2018 fällig werdende Anleihen ersetzt werden. In der ersten Jahreshälfte werde es daher Reinvestitionen in Höhe von rund 50 Milliarden Kronen geben.

IMK sieht dieses und nächstes Jahr je 2,3 Prozent Wachstum

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat seine Konjunkturprognose für dieses und nächstes Jahr erneut angehoben. 2017 und 2018 werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um jeweils 2,3 Prozent zunehmen, sagte das Forschungsinstitut der Hans-Böckler-Stiftung voraus. Gegenüber seiner Vorhersage vom Oktober hob das IMK damit die Wachstumsprognose für 2017 um 0,3 Prozentpunkte und die für 2018 um 0,2 Prozentpunkte an.

Helmut Schleweis ist neuer Sparkassenpräsident

Die deutschen Sparkassen hat einen neuen Präsidenten. Wie der Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mitteilte, wählte die Mitgliederversammlung Helmut Schleweis einstimmig für eine sechsjährige Amtszeit. Er löst den Interimspräsidenten Thomas Mang ab, der den Verband seit dem Rücktritt Georg Fahrenschons im November führt.

Deutlich mehr Ökostrom im deutschen Stromnetz

Windräder und Solarfelder könnten schon im nächsten Jahr die wichtigste deutsche Stromquelle werden. Die erneuerbaren Energien steigerten im ablaufenden Jahr ihren Anteil an der Stromerzeugung gegenüber 2016 um 4 Prozentpunkte auf 33,1 Prozent. Das teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mit. Spiegelbildlich sank der Stromanteil aus Braun- und Steinkohlekraftwerken im Vergleich zum vergangenen Jahr von 40 auf 37 Prozent.

Bund fördert Masterpläne für saubere Luft in den Städten

Knapp vier Monate nach dem ersten Diesel-Gipfel mit den Kommunen gibt es zaghafte Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinheit in Städten und Gemeinden. Der geschäftsführende Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) überreichte am Mittwoch in Berlin 60 Förderbescheide im Volumen von 12 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen zunächst sogenannte Masterpläne finanziert werden. Konkrete Maßnahmen folgen erst später.

BDI fordert nach US-Reform Änderung des Außensteuerrechts

Vor dem Hintergrund der US-Steuerreform hat die deutsche Industrie Änderungen des deutschen Außensteuergesetzes gefordert. "Eine umfassende Reform des unzeitgemäßen Außensteuerrechts wird durch die US-Steuersatzsenkung, welche die USA aus deutscher Sicht zum Niedrigsteuerland macht, umso dringlicher", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Mittwoch in Berlin.

Zypries begrüßt neue Antidumping-Verordnung der EU

Sie soll Unternehmen in der Europäischen Union vor staatlich geförderten Dumpingpreisen beispielsweise bei Produkten aus China schützen: Die erneuerte Antidumping-Verordnung der Europäischen Union, die am Mittwoch in Kraft trat. Sie ist nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums ein "wirksames und modernes handelspolitisches Schutzinstrumentarium" gegen unfaire Handelspraktiken von Nicht-EU-Ländern.

Privatscheidungen vor Schariagerichten sind in der EU ungültig

Privatscheidungen, die im Ausland von muslimischen Schariagerichten ausgesprochen wurden und oftmals Frauen diskriminieren, haben in der Europäischen Union (EU) keinen Bestand. Solche Scheidungen fallen nicht unter die EU-Verordnung zu Ehescheidungen, die sogenannte Rom-III-Verordnung, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem am Mittwoch verkündeten Urteil entschied. Im Ausgangsfall hatte ein Syrer in Bayern die Anerkennung seiner vor einem Schariagericht in Syrien vollzogene Scheidung gefordert.

US/MBA Market Index Woche per 15. Dez -4,9% auf 379,2 (Vorwoche: 398,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 15. Dez -5,5% auf 234,3 (Vorwoche: 247,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 15. Dez -3,2% auf 1.240,5 (Vorwoche: 1.281,0)

