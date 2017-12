Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.692,30 +0,31% +19,81% Euro-Stoxx-50 3.570,30 -0,33% +8,50% Stoxx-50 3.190,55 -0,19% +5,98% DAX 13.183,93 -0,24% +14,83% FTSE 7.545,74 +0,02% +5,64% CAC 5.369,27 -0,25% +10,43% Nikkei-225 22.891,72 +0,10% +19,76% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,86 -63

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,76 57,56 +0,3% 0,20 +1,5% Brent/ICE 63,87 63,80 +0,1% 0,07 +9,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,05 1.262,63 +0,3% +3,43 +10,0% Silber (Spot) 16,24 16,14 +0,6% +0,10 +2,0% Platin (Spot) 919,20 914,50 +0,5% +4,70 +1,7% Kupfer-Future 3,14 3,13 +0,5% +0,02 +24,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nun da die Steuerreform auf der Zielgeraden ist, dürfte es am Mittwoch mit den US-Börsen wieder aufwärts gehen. Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat die Gesetzesvorlage zur Reform gebilligt. Dass die Abstimmung im Repräsentantenhaus wegen Verfahrensfehlern wiederholt werden muss, dürfte am Ergebnis nichts ändern. Aller Voraussicht nach wird US-Präsident Trump das Gesetz noch vor Weihnachten unterschreiben können.

An Konjunkturdaten werden die Verkäufe bestehender Häuser aus dem November veröffentlicht. Unter den Einzelwerten an der Börse dürften Fedex und Micron mit den am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen im Blick stehen. Beide Unternehmen hatten zudem mit ihren Ausblicken überzeugt. Fedex legen vorbörslich um 2,6 Prozent zu und Micron um 6,5 Prozent.

Dagegen verlieren Red Hat 2,2 Prozent, obwohl Zahlen und Ausblick gut ausgefallen waren. Beobachter vermuten Gewinnmitnahmen hinter den Abgaben, denn die Aktie ist seit Jahresbeginn um über 80 Prozent gestiegen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-BE 15:00 Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: +1,9 Punkte zuvor: +1,6 Punkte -US 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Weiter abwärts geht es auch am Mittwochmittag mit Europas Aktien. Das kräftige Kursplus vom Montag hat sich damit nahezu in Luft aufgelöst. Händler hatten bereits befürchtet, dass es getreu dem Motto "Sell the Fact" zu diesen Gewinnmitnahmen kommt, sobald die US-Steuerreform beschlossen ist. Fundamental bremst der rasche Anstieg der langfristigen Zinsen, dessen Tempo einige Marktteilnehmer unterschätzt zu haben scheinen. So stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 2,46 Prozent, dies ist der höchste Stand seit neun Monaten. Im Euroraum legten die Zinsen ebenfalls deutlich zu, die der zehnjährigen Bundesanleihen stieg um 8 Basispunkte auf nun 0,39 Prozent. Um fast 9 Prozent nach oben schießen die Aktien von Stada. Der Arzneimittelhersteller hat den erwarteten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit seinen Mehrheitseigentümern Bain und Cinven abgeschlossen und bietet eine kräftige Ausgleichszahlung. In der Schweiz springen die Aktien von Dufry, dem Betreiber von internationalen Duty-Free-Läden, um 3,1 Prozent. Hier ist Investor Paul Singer über seinen Fonds Elliott eingestiegen. Steinhoff brechen weitere 29 Prozent ein. Das Treffen mit den Kreditgebern am Vortag hatte nicht zum erhofften Befreiungsschlag geführt. Stattdessen wird befürchtet, dass die Banken ihre Kreditlinien teilweise kündigen könnten. Damit dürfte Steinhoff ein Liquiditätsproblem bekommen, sollte das Unternehmen nicht schnell Vermögenswerte verkaufen. Für Überraschung sorgt die Entlassung des Vorstandsvorsitzenden von Innogy. Innogy fallen um 0,7 Prozent, der Kurs der Muttergesellschaft RWE sinkt um 0,9 Prozent. Eine Kaufempfehlugn von Hauck & Aufhäuser verhält Elringklinger zu einem Plus von 8,3 Prozent. Mit Deutz geht es im Fahrwasser um 3,6 Prozent nach oben und mit Hella um 2 Prozent. In der Schweiz verlieren ABB 0,5 Prozent. Das Unternehmen hat strategische Neuausrichtungen in gleich drei Sparten beschlossen, die im vierten Quartal zunächst zu Belastungen führen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:40 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1847 +0,10% 1,1836 1,1814 +12,7% EUR/JPY 134,12 +0,22% 133,83 133,44 +9,1% EUR/CHF 1,1696 +0,30% 1,1661 1,1656 +9,2% EUR/GBP 0,8846 +0,10% 0,8837 1,1289 +3,8% USD/JPY 113,21 +0,10% 113,09 112,96 -3,2% GBP/USD 1,3392 +0,00% 1,3391 1,3334 +8,5% Bitcoin BTC/USD 17.411,99 +1,48% 16.383,31 17.999,95 1.723,83

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien haben sich am Mittwoch in engen Grenzen uneinheitlich gezeigt. Nach der Rekordjagd vom Vortag legten die Märkte eine Pause ein. Dass der Yen zum Dollar nachgab, verlieh dem Handel in Tokio allenfalls einen kleinen positiven Impuls. Vor allem am Devisenmarkt warten die Akteure gespannt auf den Ausgang des zweitägigen Treffens der japanischen Notenbank ab Donnerstag. Favorisiert wurden Aktien aus dem Bankensektor wegen des starken Anstiegs der US-Renditen am Vortag. Sie machen das Bankengeschäft lukrativer. Mit den Ölpreisen ging es leicht nach oben um etwa 0,2 Prozent. Der Branchenverband API meldete am späten Dienstag einen Rückgang der wöchentlichen Ölvorräte um 5,2 Millionen Barrel und einen Anstieg der Benzinlager um 2 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch ist ein Ölvorratsrückgang von lediglich 3,2 Millionen Barrel prognostiziert. China Unicom (-0,3 Prozent) zeigten sich in Hongkong wenig bewegt von wie erwartet robust ausgefallenen Geschäftszahlen. In Taiwan erholten sich Hon Hai nach einem Neunmonatstief am Dienstag um 1,6 Prozent. In Tokio ging es für Subaru um 7,1 Prozent nach unten. Hier belastete ein Bericht, wonach das Unternehmen Treibstoffverbrauchsangaben gefälscht haben könnte. Weiter im Steigflug befanden sich die Kurse chinesischer Fluglinien. Sie wurden gestützt von Spekulationen über ein starkes Passagier- und Frachtaufkommen zum Jahresende. Air China gewannen 4,0 Prozent, China Eastern 3,5 und China Southern 5,2 Prozent. Bitcoin erlebt nach seiner jüngsten Rekordjagd einen kräftigen Rücksetzer. Der Kurs lag zuletzt bei 16.197 Dollar. Im Hoch am Dienstag kostete die Kryptowährung noch knapp 19.000 Dollar, das Minus im Vergleich hierzu beträgt über 13 Prozent. Analysten sahen die Ausschläge im Zusammenhang mit der alternativen Kunstwährung Bitcoin Cash, die seit Mittwoch erstmals auch auf der großen Handelsplattform Coinbase gehandelt werden kann und deren Kurs in den ersten Handelsminuten um fast 50 Prozent nach oben schoss.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen in Europa treten am Mittwoch auf der Stelle. Dabei hilft, dass aufgrund des nahenden Jahresultimo kein richtiger Verkaufsdruck aufkommt. Somit folgten die Unternehmensanleihen nicht dem Abverkauf am Markt für Staatsanleihen am Vortag.

Diese standen nach falkenhaften Äußerungen der EZB-Ratsmitglieder Makuch, Weidmann und Hansson unter Abgabedruck. Makuch äußerte sich nach Aussage der Anleihestrategen der Commerzbank besonders deutlich und sagte, die Diskussion im EZB-Rat verschiebe sich weg von Anleihekäufen und hin zum "möglichen künftigen Einsatz von Zinsen zur Regulierung der Wirtschaft". Die Rendite der Bundesanleihen stieg in Folge auf über 0,38 Prozent an, der BTP-Bund-Spread weitete sich um 5 Basispunkte aus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerz Real verkauft Frankfurter Japan Center an die German Estate Group

Die German Estate Group (GEG) hat das Japan-Center in Frankfurt von der Commerz Real für rund 280 Millionen Euro gekauft. Das Gebäude mit einer Fläche von rund 29.000 Quadratmetern Mietfläche, die zu 100 Prozent langfristig vermietet ist, liegt im Frankfurter Bankenviertel und wurde nach Unternehmensangaben in den vergangenen Monaten technisch modernisiert. Hauptmieter ist die Europäische Zentralbank, die im vergangenen Jahr ihren Vertrag über 17.800 Quadratmeter bis 2025 verlängerte.

Eurowings einigt sich mit VC und Verdi auf "Tarifvertrag Wachstum"

Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat bei den Verhandlungen mit der Pilotenvereinigung Cockpit und Verdi einen Erfolg erzielt. Wie die Gesellschaft mitteilte, hat sie sich mit den beiden Gewerkschaften auf einen "Tarifvertrag Wachstum" für den Flugbetrieb von Eurowings Deutschland geeinigt.

Auch RWE fordert von Innogy mehr Kostendisziplin

