Der meistverkaufte Roman des Jahres stammt von einem deutschen Autor: Mit "AchtNacht" hat Thriller-König Sebastian Fitzek einen Mega-Bestseller gelandet und krönt sich nun mit Platz eins der deutschen Belletristik-Jahrescharts 2017, ermittelt von GfK Entertainment. "AchtNacht", erschienen im Knaur-Verlag, handelt von einer Todeslotterie, die völlig außer Kontrolle gerät.



Sebastian Fitzek: "Vielen, vielen Dank an alle Leserinnen und Leser für dieses unglaubliche Weihnachtsgeschenk. Ihr habt mich so glücklich gemacht, dass ich heute nicht eine einzige böse Zeile schreiben konnte. Aber keine Sorge ... das geht vorbei!"



Steffen Haselbach, Verlagsleitung Belletristik, Verlagsgruppe Droemer Knaur: "8N8 auf 1 - was wie ein Geheimcode klingt, entpuppt sich als die perfekte Meldung zum Jahresende. Wir freuen uns riesig mit unserem Autor Sebastian Fitzek über den sagenhaften Erfolg seines Thrillers "AchtNacht", der sicher auch im Jahr 2018 viele Leser begeistern wird!"



Obwohl erst im Oktober veröffentlicht, erobert der neue Dan Brown-Kracher "Origin" den zweiten Platz der Belletristik-Jahresauswertung. Es ist bereits der fünfte Fall für Kult-Symbologe Robert Langdon. Als einzige Autorin platziert Jojo Moyes gleich zwei Bücher in der Top 10: "Im Schatten das Licht" (drei) und "Ein ganz neues Leben" (zehn). Die Positionen vier und fünf gehen an Jeff Kinneys "Gregs Tagebuch 12 - Und tschüss!" sowie Maja Lundes "Die Geschichte der Bienen".



Im Sachbuch- bzw. Ratgeber-Segment landen die beiden Vorjahressieger wieder an der Spitze - allerdings in umgekehrter Reihenfolge: John Strelecky ("Das Café am Rande der Welt") rangiert nun vor dem "Bürgerlichen Gesetzbuch". Dahinter tauchen drei Frauen auf: Alexandra Reinwarth ("Am Arsch vorbei geht auch ein Weg", drei), Stefanie Stahl ("Das Kind in dir muss Heimat finden", vier) sowie Patrizia Collard ("Das kleine Buch vom achtsamen Leben", fünf).



Grundlage der von GfK Entertainment erstellten Buch-Jahrescharts sind die Verkäufe der Wochen 1.2017 bis 50.2017. Für beide Hitlisten wurden jeweils Hardcover- und Softcover-Titel berücksichtigt.



GfK Entertainment ermittelt die deutschen Bestsellerlisten, betreibt Marktforschung und ist in vielen weiteren Ländern aktiv, unter anderem in der Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und Brasilien.



