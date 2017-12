Das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien führte im September zu großen Marktbewegungen, morgen sollen die vorgezogenen Wahlen stattfinden. Der SPA35-Index ist heute um 0,7% gefallen, da Umfragen nicht entscheidend sind - Unabhängigkeitsparteien stehen kurz davor, die Mehrheit zu erreichen, könnten diese aber auch knapp verfehlen. Wahlumfragen werden voraussichtlich am Donnerstagabend verfügbar sein. Aus charttechnischer Perspektive befindet sich SPA35 in einer Konsolidierung mit einer starken Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...