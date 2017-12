Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat in einer ersten Reaktion ein Stück weit positiv auf die US-Steuerreform reagiert. "Zunächst ist es für uns erst einmal eine gute Nachricht, dass es so aussieht, als wäre die Excise Tax nicht mehr Bestandteil", sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, Tanja Alemany, am Mittwoch in Berlin. Da habe es in verschiedenen Vorentwürfen für die Wirtschaft ja noch Anlass zur Sorge gegeben. Es habe eine Beschwerung der internationalen Lieferketten durch die Excise Tax gedroht.

Darüber hinaus müsse man abwarten, bis der finale Gesetzentwurf vorliege, sagte Alemany. Grundsätzlich sei es natürlich so, dass ein Steuersystem immer aktuell gehalten werden müsse. Bekanntermaßen setze sich ihr Ministerium ja schon länger für eine steuerliche F&E-Förderung (Forschung und Entwicklung) ein. Hierüber zu befinden, werde Aufgabe der neuen Bundesregierung sein.

Der Gesetzesentwurf hatte eine Excise Tax in Höhe von 20 Prozent vorgesehen. Eine US-Tochtergesellschaft hätte demnach interne Zahlungen beispielsweise für Lizenzen oder Waren an die deutsche Muttergesellschaft mit eben diesen 20 Prozent versteuern müssen.

Außensteuerrecht auf dem Prüfstand

Das Finanzministerium erklärte, es liege zum jetzigen Zeitpunkt noch keine rechtskräftige Fassung vor. Erst wenn diese vorliege, könne man eine sorgfältige Analyse vornehmen. Bei dieser Bewertung werde das Ministerium "genau schauen, wie die Auswirkungen auf Deutschland sind, die deutsche Industrie und den deutschen Steuerstandort", sagte Ministeriumssprecher Daniel Fehling.

Zu Forderungen aus der deutschen Wirtschaft, das Außensteuergesetz zu ändern, sagte Fehling, diese seien ja nicht neu. Es gehe dabei vor allem um die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Die Finanzverwaltung sei diesbezüglich seit einiger Zeit im Diskussionsprozess mit den Bundesländern, "ob und wenn ja welche Reform hier sinnvoll ist". Auch die europäische Anti-Beps-Richtlinie (Base Erosion and Profit Shifting) enthalte Maßgaben zur Hinzurechnungsbesteuerung. "In diesem Gesamtzusammenhang werden wir das bewerten", sagte Fehling.

