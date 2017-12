Niedrige Zinsen in der Eurozone bis 2020? Mit welchen Folgen? Niedrige Steuern in den USA? Mit welchen Folgen hier zu Lande? Börsenrallye dennoch? Oder gerade deshalb? Robert Halver und Michael Blumenroth ordnen ein. DAX, Euro, Gold, Bitcoin - Robert Halver von der Baader Bank und Michael Blumenroth, Deutsche Bank, ordnen ein, wie Zinsen, Konjunktur etc 2018 wirken können. Im Gespräch mit Antje Erhard ziehen sie aber auch Schlussfolgerungen, wie man investieren kann. Die Vorgabe: 100.000 Euro in drei Teilen von Aktien bis Krypta-Währungen ist alles erlaubt.