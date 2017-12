Liebe Leser,

die Aktie von Steinhoff International Holdings rauscht wieder in die Tiefe. Mehr als 27 % muss die Aktie abgeben. Die Aktie ist in den letzten Tagen zu einem wahren Spekulationsobjekt geworden. In mehreren Foren war die Aktie Gesprächsthema Nummer eins. Welche neuen Fakten gibt es?

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Sorgt der Führungswechsel wieder für etwas mehr Ruhe?

Der neue Vorstandschef des Unternehmens heißt Danie van der Merwe. Er war bislang für das ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...