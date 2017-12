FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat die Führungsspitze im wichtigsten Automarkt weltweit ausgetauscht. Jochen Goller wird ab März das Chinageschäft des Münchener Premiumherstellers leiten und die Nachfolge von Olaf Kastner antreten. Goller soll das Geschäft in dem Land, in dem BMW wie andere deutsche Hersteller enorme Absatzzuwächse erzielt, "auf das nächste Level heben", sagte BMW-Chef Harald Krüger.

Goller ist seit 1999 bei der BMW Group und war von 2004 bis 2009 Marketingleiter in China. Bis 2015 leitete er die Marke Mini zunächst in Großbritannien und dann weltweit, bevor er in den chinesischen Markt zurückkehrte, um Vertrieb und Marketing des Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance Automotive zu leiten. Kastner werde weiter bei übergreifenden Themen in China unterstützen, so BMW.

Der DAX-Konzern prüft derzeit in dem Wachstumsmarkt eine Kooperation mit dem Autohersteller Great Wall. Der chinesische Konzern verhandelt eigenen Angaben zufolge über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für die Marke Mini. BMW will eine Produktion in China ansiedeln, um im weltgrößten Automarkt in Sachen Elektromobilität erfolgreich sein zu können.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2017 07:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.