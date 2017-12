Mainz (ots) -



Horst Lichter und sein Kumpel Jenke von Wilmsdorff sind auf Motorrädern unterwegs durch Norwegen. Zusammen wollen die beiden herausfinden, warum dort angeblich die glücklichsten Menschen leben. Das ZDF zeigt die einstündige Dokumentation "Horst Lichter auf der Suche nach dem Glück" am Montag, 25. Dezember, um 19.15 Uhr.



Ob beim Bootsbauer, der Käsemacherin oder dem Rentierzüchter - auf ihrem Roadtrip sammeln die beiden Freunde unterschiedliche "Glücksrezepte". Sie lassen sich jeden Tag von der Schönheit des Landes überwältigen und trotzen dabei Wind und Wetter, erleben auf ihren Motorrädern aber auch viele sonnige Momente. "Horst Lichter auf der Suche nach dem Glück" ist eine klassische Reisedokumentation mit starken Bildern eines schönen Landes.



Die Reise führt die beiden von Oslo über die Halbinsel Snarøya nach Heddal, dann in nordwestlicher Richtung von Røldal Richtung Norheimsund, weiter nördlich nach Balestrand und dann mit der Fähre über den weltbekannten Geiranger Fjord zu einem Muss für Motorradfahrer: die Trollstigen. Eine Serpentinenstraße der Superlative mit 405 Metern Höhenunterschied und elf Haarnadelkurven, die für die Biker im Tal mit einer Dusche im Stigfossen-Wasserfall endet. Von Alesund aus geht es nach Norden über die legendäre Atlantikstraße, das norwegische Bauwerk des Jahrhunderts: eine Straße, die auf einer Länge von acht Kilometern über sieben Brücken führt. Von Kristiansund führt die Route wieder in südöstlicher Richtung nach Torjulvågen, über Røros und Trysil schließlich wieder zurück nach Oslo.



