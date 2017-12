Mainz (ots) - An Weihnachten nimmt Markus Lanz die ZDF-Zuschauer mit zum Ort der Geburt Jesu - und das in gleich zwei Sendungen. Am Sonntag, 24. Dezember 2017, 19.15 Uhr, feiert der Moderator mit vielen nationalen sowie internationalen Musikern "Weihnachten in Bethlehem". Mit dabei sind bei dem Konzert Peter Maffay und Band, die Sopranistinnen Olga Peretyatko-Mariotti und Julia Lezhneva, der Schweizer Trompeter Dani Felber sowie mehrere Chöre aus Jerusalem und das Al-Kamandjati-Studenten-Orchester aus Ramallah. Außerdem informiert Markus Lanz in kurzen Filmbeiträgen über die heiligen Stätten der Christenheit.



Am ersten Weihnachtsfeiertag, Montag, 25. Dezember 2017, 12.35 Uhr, nimmt der Moderator die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise: "Mit Markus Lanz im Heiligen Land". Zusammen mit dem Prior der Benediktinerabtei in Jerusalem, Pater Nikodemus, besucht er unter anderem die Geburtsgrotte in Bethlehem, die Verkündigungskirche in Nazareth, den See Genezareth und die uralte Porphyrios-Kirche im Gazastreifen.



https://presseportal.zdf.de/pm/klassisch-festlich/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/klassischfestlich



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121