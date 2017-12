Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Märkte seien im November volatil verlaufen. Da die Zentralbanken die Märkte in keinem Fall überraschen wollten, würden sie den Anlegern sämtliche Maßnahmen im Voraus mitteilen und diese würden im breitem Umfang bereits vom Markt vorweggenommen. Das synchron verlaufende Wachstum der Weltwirtschaft (mehr als 3,5%) löse in den Industrieländern immer noch keinen Preisauftrieb aus, während in den Schwellenländern erste Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung, die mit einer Lockerung der Geldpolitiken einhergehe, zu beobachten seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...