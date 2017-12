Genf - Viele europäische Aktienanleger lassen Small Caps außer Acht, so EI Sturdza Investment Funds in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Doch mit Nebenwerten lassen sich überdurchschnittliche Renditen erzielen. Denn langfristig betrachtet, liegt die Wertentwicklung von Nebenwerten deutlich über der von Standardwerten", sagt Portfoliomanager Bertrand Faure, der für die Asset-Management-Boutique EI Sturdza Strategic Management Limited den auf Nebenwerte spezialisierten Strategic European Smaller Companies Fund (ISIN IE00BWCGWH04/ WKN A2ACF4) managt. Besonders attraktiv seien Unternehmen, die mit innovativen Produkten zu den führenden Unternehmen in ihrer Branche gehören und ein dynamisches Wachstum aufweisen. Der Portfoliomanager wählt auf Basis einer fundamentalen Einzeltitelauswahl sowie anhand eines stringenten Investmentprozesses die aussichtsreichsten Werte aus einem Universum von 1.500 Titeln aus.

