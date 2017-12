Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eigentümer von Stada haben den übrigen Aktionären des Arzneimittelherstellers nicht nur ein attraktives Kaufangebot für ihre Aktien gemacht, sondern ihnen auch eine hohe Dividende garantiert, wenn sie investiert bleiben: Die jährliche Zahlung in Höhe von 3,82 Euro je Aktie sorgt am Mittwoch für einen Kurssprung bei Stada um bis zu 10 Prozent - aber auch für Kopfschütteln am Markt.

Die Analysten der Nord/LB empfehlen ihren Kunden den Verkauf der Papiere. Schon der im Rahmen des Übernahmeangebots gezahlte Preis von 66,25 Euro je Stück sei durch die Geschäftsentwicklung des MDAX-Konzerns nur schwer zu begründen gewesen. Der an der Börse gezahlte Aufschlag auf das noch erheblich höher liegende Barangebot von 74,40 Euro im Rahmen des geschlossenen Beherrschungsvertrags lasse sich noch weniger erklären, denn eine entsprechende Aufstockung erscheine "ziemlich unrealistisch. Attraktiv könnte allenfalls die aus der jährlichen Ausgleichszahlung errechenbare Rendite sein." Für das Jahr 2016 hatte Stada lediglich 0,72 Euro je Aktie gezahlt.

Independent Research sieht das anders und empfiehlt, die Aktie zu halten. Im Vergleich zu dem aktuellen Kurs erscheine das Angebot vergleichsweise niedrig, weshalb Spekulationen über eine nochmalige Erhöhung bzw. einen anschließenden Squeeze-out den Kurs zunächst weiter antreiben sollten, schreiben die Marktbeobachter.

Stada notieren gegen 14 Uhr bei 88,38 Euro 8,7 Prozent im Plus.

Auch MAN- und Kabel Deutschland-Investoren profitieren von Garantiedividende

Die Stada Arzneimittel AG ist nicht der erste Konzern, der mit einer festen Dividende um seine Aktionäre wirbt. Auch die außenstehenden Aktionäre des Lkw-Herstellers MAN, der seit 2013 zum Volkswagen-Konzern gehört, oder der im gleichen Jahr von Vodafone übernommenen Kabel Deutschland profitieren von solchen Zahlungen. Vodafone sicherte bei Kabel Deutschland eine Garantiedividende von brutto 3,77 Euro je Aktie zu, Volkswagen den MAN-Anteilseignern brutto 3,30 Euro.

Stada hatte am Dienstag einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit den Mehrheitseigentümern Bain und Cinven abgeschlossen. Die beiden Finanzinvestoren halten über ihre Erwerbsgesellschaft Nidda Healthcare GmbH 64,5 Prozent an dem Konzern aus Bad Vilbel.

Die Aktionäre müssen den Vertrag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 2. Februar 2018 in Frankfurt noch absegnen. Dafür ist allerdings eine Mehrheit von mindestens 75 Prozent der Anteilseigner nötig, die Bain und Cinven nur mit Unterstützung des US-Investors Paul Singer erreichen können. Dessen Hedgefonds Elliott hat Zugriff auf rund 15 Prozent der Stada-Aktien. Elliott war seinerzeit auch bei Kabel Deutschland investiert.

Nach Einschätzung der Marktbeobachter von Independent Research spricht die Angebotshöhe von 74,40 Euro aber dafür, dass sich die beiden Parteien grundsätzlich einig sind. Denn genau diesen Betrag hatte Elliott im August für sein Aktienpaket gefordert und von Bain und Cinven im September bereits zugesichert bekommen.

