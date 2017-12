IRW-PRESS: American Manganese Inc.: American Manganese beginnt mit Entwicklung von neuem geistigem Eigentum und Mini-Pilotanlage zur Weiterentwicklung der Kathodenrecycling-Technologie

Vancouver (British Columbia), 20. Dezember 2017.

Larry W. Reaugh, President und Chief Executive Officer von American Manganese Inc. (TSX-V: AMY, Pink Sheets: AMYZF, Frankfurt: 2AM) (AMI oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Angebot von Kemetco Research hinsichtlich der Entwicklung von neuem geistigem Eigentum und einer Mini-Pilotanlage erhalten hat. Die Ziele des Angebots sind folgende: 1. Entwicklung von neuem geistigem Eigentum unter Anwendung von Informationen, die im Rahmen früherer Arbeiten identifiziert wurden und den allgemeinen Prozess weiter optimieren würden, indem die Herstellung von Nebenprodukten beseitigt und die Anforderungen an die Ausrüstung gesenkt werden 2. Entwicklung von neuem geistigem Eigentum hinsichtlich der Gewinnung von Grafit aus Anodenmaterialien 3. Entwicklung von neuem geistigem Eigentum hinsichtlich der Gewinnung von Kupfer und Aluminiumfolien 4. Planung, Technik und Errichtung einer Mini-Pilotanlage 5. Betrieb der Pilotanlage, um skalierbare Daten zu erhalten und Verbrauchsmaterialien auf praktische Weise zu testen

Das gesamte Budget für das oben genannte Programm 2018 wurde auf 2.277.000,00 Dollar geschätzt.

Die Erfolge von AMI im abgelaufenen Jahr weisen darauf hin, dass 2018 infolge zukünftiger Entwicklungen ebenso beeindruckend sein wird, sagte Herr Reaugh.

Das Angebot wurde von Norm Chow, Anca Nacu und Randy Agius von Kemetco Research erstellt. Herr Chow und Dr. Nacu haben die Kathodenrecycling-Patentanträge von AMI, die sich zu 100 Prozent im Besitz von AMI befinden, gemeinsam entwickelt. Herr Agius ist seit 2016 metallurgischer Labormanager von Kemetco. Herr Agius kann eine Berufserfahrung von über 45 Jahren in der Bergbaubranche vorweisen, beginnend mit 32 Jahren bei INCO, wo er an der Inbetriebnahme und dem Betrieb einer Kobaltraffinerie in Port Colborne (Ontario) beteiligt war. Außerdem ist Herr Agius ein Pionier des Schwefeldioxid/Luft-Prozesses von INCO für den Cyanidabbau. Im Jahr 2006 gründete Herr Agius ein Beratungsunternehmen, über das er persönlich über 65 Schwefeldioxid/Luft-Cyanidentgiftungsanlagen weltweit geplant, in Betrieb genommen und installiert hat. Die Erfahrung von Herrn Agius wird bei der Weiterentwicklung der Technologie in Richtung Kommerzialisierung zur Nutzung von Schwefeldioxid von entscheidender Bedeutung für die Kathodenrecycling-Technologie von AMI sein.

Die Kobaltpreise sind von etwa 23.000 US-Dollar pro metrische Tonne im Jahr 2015 auf knapp unter 72.500 US-Dollar pro metrische Tonne heute erheblich gestiegen (www.infomine.com). Vor zwei Jahren hat AMI erkannt, dass die Elektrofahrzeug-Revolution sowie die starre Versorgung von Rohstoffen für Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere Kobalt, zu Möglichkeiten im Bereich des Recyclings führen würden (siehe Pressemitteilung von AMI vom 19. August 2015: http://americanmanganeseinc.com/ami-looking-to-adapt-patented-proces s-to-recycle-lithium-ion-batteries/). Seither hat AMI seine patentierte hydrometallurgische Verarbeitungstechnologie, die ursprünglich für die Gewinnung von Mangan aus niedriggradigeren Ressourcen entwickelt wurde, intensiv angepasst. Nach der Durchführung eines umfassenden Pilot-Testprogramms und der Entwicklung von Fließschemata, die Kathodenmaterialien mit unterschiedlichen chemischen Eigenschaften erfolgreich recycelt haben, um 100 Prozent Grundmetalle (Kobalt, Nickel und Mangan) sowie 100 Prozent Lithium zu gewinnen, wurden im November 2017 nicht vorläufige US- und PCT-Patente angemeldet.

AMI geht davon aus, im Januar 2018 mit der nächsten Phase der Arbeiten zu beginnen, und wird seinen Plan, ein starkes Portfolio an geistigem Eigentum zu erstellen und seine Kathodenrecycling-Technologie in Richtung Kommerzialisierung weiterzuentwickeln, weiterverfolgen. AMI ist der Auffassung, dass das Recycling eine entscheidende Rolle bei der zukünftigen Lieferkette von Rohstoffen für Lithium-Ionen-Batterien spielen wird, und ist bestrebt, diese Möglichkeit zu kapitalisieren. Das Recycling von Rohstoffen für Lithium-Ionen-Batterien rückte kürzlich in den Mittelpunkt der internationalen Business-Community. Siehe nachfolgende Artikel von Bloomberg und Reuters:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-18/how-batteries- sparked-a-cobalt-frenzy-and-what-could-happen-next

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-01/the-cobalt-cru nch-for-electric-cars-could-be-solved-in-suburbia

https://www.reuters.com/article/us-batteries-recycling-analysis/m etal-recyclers-prepare-for-electric-car-revolution-idUSKBN1DH1DS

Über Kemetco Research Inc.

Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.

Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen, das sich mit Spezial- und kritischen Metallen beschäftigt und auf die Kapitalisierung seines patentierten geistigen Eigentums durch die kostengünstige Produktion oder Gewinnung von elektrolytischen Manganprodukten in allen Teilen der Welt sowie durch das Recycling verbrauchter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen fokussiert ist.

Das Interesse am patentierten Verfahren des Unternehmens hat den Fokus von American Manganese Inc. auf die Untersuchung von dessen Anwendung bei seiner patentierten Technologie zu anderen Zwecken und für andere Materialien gelenkt. American Manganese Inc. ist bestrebt, seine patentierte Technologie und sein Know-how zu kapitalisieren, um ein Branchenführer beim Recycling verbrauchter Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen zu werden, die eine Kathodenchemie wie Lithium-Kobalt, Lithium-Kobalt-Nickel-Mangan oder Lithium-Mangan aufweisen (Für weitere Informationen siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Juli 2017).

Das Unternehmen hat seine PowerPoint-Materialien aktualisiert; diese können hier abgerufen werden.

Im Namen des Managements AMERICAN MANGANESE INC. Larry W. Reaugh President und Chief Executive Officer Kontakt für Informationen: Larry W. Reaugh President und Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444; E-Mail:lreaugh@amymn.com www.americanmanganeseinc.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Aussagen hinsichtlich der Zukunft anhand der aktuellen Erwartungen oder Ansichten darstellen. Zu diesem Zweck könnten Aussagen bezüglich historischer Tatsachen als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten, weshalb keine Garantie abgegeben werden kann, dass sich solche Aussagen als genau oder wahr herausstellen werden. Investoren sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

