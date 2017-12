Changchun, China (ots/PRNewswire) - Die Eisenbahnstrecke, die Hunchun in der Provinz Jilin im Nordosten Chinas und Makhalino in Russland verbindet, eine wichtige Route in Chinas strategischer Planung für die Entwicklungs-Pilotzone Changchun-Jilin-Tumen, hat im ersten Halbjahr 2017 ein Frachtaufkommen von 1,66 Millionen Tonnen, 49 Prozent mehr als im Vorjahr, verzeichnen können.



Der internationale Güterzugverkehr, der von Changchun, der Provinzhauptstadt von Jilin aus nach Europa über den landgestützten Einfuhrhafen Manzhouli in der Autonomen Region Innere Mongolei im Norden Chinas geht, verfügt entlang der Streckenführung in Russland über 80 Umschlagplätze, die direkt mit 18 wichtigen Bahnhöfen in sechs europäischen Ländern verbunden sind. Das Frachtaufkommen dieser Züge hat sich im vergangenen Jahr verdreifacht und belegt den Spitzenplatz beim Zuwachs im Güterzugverkehr zwischen China und Europa.



Die von der chinesischen Regierung 2009 genehmigte Entwicklungs-Pilotzone Changchun-Jilin-Tumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Beteiligung Chinas an der internationalen Zusammenarbeit entlang des Tumen-Flusses durch die integrierte Entwicklung von Changchun, der Stadt Jilin und der autonomen koreanischen Präfektur Yanbian in der Provinz. Das Gebiet der Pilotzone erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 Quadratkilometern und hat eine Bevölkerung von 7,7 Millionen Einwohnern.



Die Pilotzone zielt auf eine weitere Öffnung ab und misst der nationalen und internationalen Zusammenarbeit gleichermaßen große Bedeutung bei. Es ist ein wichtiges Fördergebiet für den Wirtschaftskorridor China-Mongolei-Russland im Rahmen der Belt and Road Initiative, ein Kernbereich für die regionale Zusammenarbeit in Nordostasien und eine Vorführregion für die Öffnung im Nordosten Chinas.



Eine geplante internationale Hauptverkehrsstraße, die ihren Anfang in Hunchun nimmt, führt an Changchun sowie Tschoibalsan in der Mongolei und an Russland vorbei, bevor sie sich auf europäische Länder ausdehnt. Dieser Durchgang wird mit dem Landweg der Seidenstraße verbunden. Mit Hunchun als Ausgangspunkt ist die Provinz Jilin durch den russischen Hafen Zarubino und die Häfen Rajin und Chongjin in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DPRK) auch mit der maritimen Seidenstraße vernetzt.



Eine gemeinsame Linie für den Land- und Seetransport von Hunchun zum Hafen von Busan in der Republik Korea befindet sich in kontinuierlichem Betrieb, und ein grenzüberschreitender Korridor von Hunchun zu den südchinesischen Küstenstädten über DPRK-Häfen wurde genehmigt und realisiert.



Die Pilotzone hat ihre wirtschaftliche Wirkung durch den Bau verschiedener Entwicklungsgebiete erweitert.



Die exportorientierte Wirtschaft von Jilin konnte ein rasantes Wachstum erzielen, die internationale Logistik, der Tourismus, die Verarbeitung von Rohstoffen aus Übersee und der Grenzhandel haben einen Boom erlebt.



Im Jahr 2016 belief sich der Außenhandel in Jilin auf 121,7 Milliarden Yuan, ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr oder 4,7 Prozentpunkte höher als auf nationaler Ebene. Der Grenzhandel in Jilin hat sich im ersten Halbjahr 2017 nahezu vervierfacht und die Marke von 70 Millionen US-Dollar erreicht.



