Kristin Joachim (37) verstärkt zum 1. Januar 2018 als Fernsehkorrespondentin das Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Sie wird vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) dorthin entsandt.



rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Ich freue mich, dass wir Kristin Joachim für diese Aufgabe gewinnen konnten. Sie wird eine Bereicherung für das Hauptstadtstudio sein. Kristin Joachim arbeitet seit Jahren als tagesaktuelle politische Journalistin im In- und Ausland und hat sich als einschätzungsstarke Kollegin mit einer kreativen Bildsprache erwiesen."



Nach dem Studium der Romanistik in Berlin und Bordeaux und einer journalistischen Ausbildung an der electronic media school in Potsdam-Babelsberg berichtete die 37-Jährige Journalistin u. a. als Reporterin von den Olympischen Spielen aus London und aus dem ARD-Studio Warschau. Zuletzt war sie als Chefin vom Dienst und Reporterin für die Redaktion ARD aktuell (Tagesschau, Tagesthemen, Morgenmagazin, Mittagsmagazin, Nachtmagazin, Brisant) tätig. Außerdem arbeitet sie für das ARD-Online-Format "kurzerklärt".



Kristin Joachim tritt die Nachfolge von Matthias Deiß an, der zum 1. Januar 2018 die Leitung des vom rbb verantworteten ARD-Politikmagazins "Kontraste" übernimmt.



