die RWE-Aktie setzt ihren Abwärtstrend am Mittwoch fort, nachdem sie in der vergangenen Woche infolge einkassierter Prognosen seitens der Tochter Innogy um fast 20 % eingebrochen war. Zu Beginn der aktuellen Woche erholte sich die Aktie ein wenig, sie notiert derzeit jedoch wieder in der Nähe des Tiefs aus vergangener Woche. Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Wert erneut innerhalb des langfristigen Abwärtstrends und es sieht danach aus, als handele es sich beim Ausbruch ... (David Iusow-Klassen)

