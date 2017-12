Der Schriftsteller Sebastian Fitzek führt mit seinem Roman "AchtNacht" die deutschen Belletristik-Jahrescharts 2017 an. Das teilte die GfK am Mittwoch mit.

Bei dem Thriller geht es um eine Todeslotterie, die völlig außer Kontrolle gerät. Fitzek bedankte sich bei den Lesern: "Ihr habt mich so glücklich gemacht, dass ich heute nicht eine einzige böse Zeile schreiben konnte." Der erst im Oktober veröffentlichte Dan-Brown-Roman "Origin" belegt den zweiten Platz der Belletristik-Jahresauswertung. "Origin" ist der fünfte Thriller in der Serie um den Symbologen Robert Langdon.

Im Sachbuch- und Ratgeber-Segment landen die beiden Vorjahressieger wieder an der Spitze - allerdings in umgekehrter Reihenfolge: John Strelecky ("Das Café am Rande der Welt") rangiert nun vor dem "Bürgerlichen Gesetzbuch". Grundlage der von GfK Entertainment erstellten Buch-Jahrescharts sind die Verkäufe der ersten 50 Kalenderwochen des Jahres. Für beide Hitlisten wurden jeweils Hardcover- und Softcover-Titel berücksichtigt.