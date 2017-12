Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat von der Union Bewegung in von der SPD als wichtig benannten Themen eingefordert. "Wichtige Themen für uns sind die sozialen Themen", sagte Klingbeil im Nachrichtensender N24.

"Worum es jetzt vor allem gehen muss, ist, dass wir über Inhalte reden", erklärte Klingbeil angesichts der Sondierungen von Union und SPD und nannte die Bereiche Pflege, Bildung, Europa und Kinderarmut. "Wir werden sehr schnell sehen, ob es sich lohnt, mit der Union weiter zu reden", hob er hervor. "Es wird darauf ankommen, ob sich die Union bei den Themen bewegt."

Zwar habe die SPD-Spitze "einen klaren Auftrag, jetzt mit der Union zu reden" - sollte aber ein Vertrag ausgehandelt werden, werde die Parteibasis das letzte Wort haben, rief der neue SPD-Generalsekretär in Erinnerung. Die SPD wolle über verschiedene Modelle wie eine Koalition, Duldung, Minderheitsregierung oder ein Kooperationsmodell reden, bekräftigte er. "Eine stabile Regierung kann auch eine Minderheitsregierung mit einer vertraglichen Grundlage sein", sagte Klingbeil.

Die Spitzen von Union und SPD sind am Mittwoch in Berlin zusammengekommen, um den Fahrplan für die Sondierungsgespräche festzulegen. Die Union unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt eine erneute große Koalition an und steht anderen Modellen einer möglichen Regierungsbeteiligung der SPD ablehnend gegenüber. SPD-Forderungen wie die Errichtung einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen sind in der Union jedoch bisher auf ein negatives Echo gestoßen.

