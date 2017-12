Von Eric Sylvers und Sarah Kent

MAILAND/LONDON (Dow Jones)--Der Kauf von Ölförderrechten vor der Küste Nigerias beschäftigt die italienische Justiz. Ein Mailänder Richter ließ eine Klage gegen Royal Dutch Shell, Eni, deren Chef und andere Manager der Branche wegen Korruption rund um den Deal aus dem Jahr 2011 zu.

Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, werfen die Ankläger Eni-CEO Claudio Descalzi und den anderen Managern von Shell und Eni vor, gewusst zu haben, dass der größte Teil der 1,3 Milliarden US-Dollar, die sie der nigerianischen Regierung für die Förderrechte bezahlten, als Schmiergelder verteilt würde. Die Ankläger werden argumentieren, dass der damalige nigerianische Präsident, Goodluck Jonathan, einen Teil der Schmiergelder erhalten hat.

Der Prozess, der am 5. März beginnen soll, ist ein seltenes Beispiel für eine strafrechtliche Verfolgung hochrangiger Manager im Zusammenhang mit Korruption im Ölsektor.

Die Ankläger werden voraussichtlich tief in die Aktivitäten der beiden Konzerne eintauchen und die gesamte Branche beleuchten, die oft in Ländern operiert, in denen Bestechung wie in Nigeria allgegenwärtig ist.

Zu den anderen Managern auf der Anklagebank gehören der ehemalige Eni-CEO Paolo Scaroni, der den Konzern zur Zeit des fraglichen Deals führte, und Malcolm Brinded, damals Chef des Explorations- und Fördergeschäfts von Shell. Heute ist er nicht mehr bei dem Konzern beschäftigt.

Der Verwaltungsrat von Eni hat nach eigenen Angaben "vollstes Vertrauen", dass Descalzi nicht in illegale Machenschaften verwickelt war. Das Board vertraue ebenfalls darauf, dass das Unternehmen nichts mit den mutmaßlich korrupten Handlungen zu tun hat. Eine unabhängige Untersuchung zur Prüfung des Sachverhalts gebe dem Konzern das Vertrauen in seine Manager. Der Prozess werde zeigen, dass alles korrekt abgelaufen ist, so Eni.

Shell zeigte sich von der Anklage "enttäuscht". Das Ergebnis des Prozesses werde sein, dass die Klage gegen das Unternehmen und seine ehemaligen Manager ohne Basis sei. "Es gibt in unserem Unternehmen keinen Platz für Bestechung oder Korruption", so Shell.

Brinded sagte: "Ich habe nichts falsches getan und glaube, dass das im Verfahren klar wird. Ich stehe zu meiner Aussage, dass es für die Anklage gegen mich absolut keine Basis gibt."

