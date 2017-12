Das hätte nicht nur zu Jahresbeginn niemand gedacht, es können auch heute wohl viele nicht fassen: Ausgerechnet die im "Umbau" befindliche, von ihren Quartalsbilanzen her nicht gerade Faszination auslösende Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) gehört im Jahr 2017 zu den ganz großen Gewinnern des DAX, erreichte gestern mit 12,96 Euro ein neues Jahreshoch und hat seit 30.12.2016 ein Plus von fast 78 Prozent zu Buche stehen. Aber wieso? So eine Hausse kann doch nicht ohne Grund entstehen?

Na ja, wenn man sich ansieht, dass der DAX heute am frühen Nachmittag verkauft und die US-Index-Futures zugleich gekauft werden, es also aussieht, als ob große Adressen ernsthaft wegen der US-Steuerreform in auf Rekordhoch notierende US-Indizes umschichten, ist offenbar nichts unmöglich. Die Hausse-Karriere der Commerzbank-Aktie ist nicht minder "seltsam". Denn seit dem Spätsommer sind es ...

