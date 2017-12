Die erneuerbaren Energien werden dieses Jahr voraussichtlich einen Anteil an der Stromerzeugung von 36 Prozent erreichen. Die Stromerzeugung in der Photovoltaik steigt dabei voraussichtlich um über vier Prozent - und damit deutlich weniger als als bei der Windkraft.Die erneuerbaren Energien werden dieses Jahr voraussichtlich über 36 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland decken. Das geht aus einer ersten Schätzung hervor, die das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Mittwoch veröffentlicht ...

