Buzzfeed und andere US-Onlinemedien stecken in der Krise. Die Abhängigkeit von Facebook und Google macht den jungen Wilden zu schaffen.

Gelassenheit gehört bei Buzzfeed dazu, Ausdrücke, die das demonstrieren sollen, sind sogar auf das Redaktionsgebäude nahe dem Union Square in New York gepinselt. Die großen gelben Kreise mit Chat-Abkürzungen - "lol", "omg" und "wtf" - sieht man von Weitem. Sie stehen für "laughing out loud", "oh my God" und "what the fuck". Viele der an diesem Dezember-Donnerstag ins Büro verschwindenden Mitarbeiter tragen stilecht Strickmütze und Kapuzenpullover. Doch bei den Angestellten ist die Gelassenheit nur noch Schein.

Buzzfeed, seit Gründung 2006 als Medienhaus der Zukunft hochgejubelt, steckt in der Krise. 350 Millionen US-Dollar wollte das Portal dieses Jahr umsetzen. Dieses Ziel wird um mindestens 15 Prozent verfehlt. Die Folge: 100 Jobs - acht Prozent der Stellen - werden abgebaut. Anderen US-Digitalmedien geht es kaum besser. Das für seine Brachialberichterstattung bekannte Vice verpasst die Gewinnerwartungen, die Techseite Mashable wurde verkauft - zu einem Schnäppchenpreis. Anfang 2016 noch auf 250 Millionen US-Dollar geschätzt, soll der Kaufpreis jetzt nur noch rund 50 Millionen betragen haben.

Lange standen Buzzfeed und seinesgleichen dafür, dass sich Journalismus digital neu erfinden lässt - dank Plattformen wie Facebook und Co. Das hat in den USA viele der prominentesten Wagnisinvestoren angelockt. Doch die Hoffnung auf übermäßige Wachstumsraten und Profite verpufft.

Nirgends sitzt der Schock tiefer als bei Buzzfeed. Das Unternehmen und Co-Gründer Jonah Peretti versprachen, junge Zielgruppen zu begeistern. Anders als den klassischen Medienhäusern trauten Investoren und Analysten ihm deshalb zu, im digitalen Zeitalter nachhaltig Geld zu verdienen.

Social-Media-Redakteure bereiten dort Beiträge so auf, dass sie sich bei Facebook, Twitter und Snapchat viral verbreiten. Inzwischen gilt das Buzzfeed-Modell als Blaupause für viele der neuen Angreifer. Das hat dazu geführt, dass in den USA laut einer Studie des Beratungsunternehmens Parse.ly fast 80 Prozent des Besucherverkehrs auf Onlinemedienangeboten durch Facebook und Google vermittelt werden. Die Annahme, dass auch die Inhalte-Anbieter daran verdienen werden, hat sich als Trugschluss entpuppt.

"Google und Facebook sorgen zwar für Publikum", sagt der Medienanalyst Ken Doctor. "Aber eben nicht für nennenswerte Werbeeinnahmen." Die fließen gleich in die Kassen der beiden Schwergewichte aus dem Silicon Valley - ohne dass diese Inhalte finanzieren müssen. Im Jahr 2016 vereinnahmten ...

