Zürich (ots) - Grundfos weihte bekanntlich 2015 mit grossem

Schwung den Standort in Cham ein. Knall auf Fall wurde kürzlich

bekanntgegeben, dass per 30. Juni 2018 die Lichter ausgehen sollen.

Die Geschäftsleitung machte den Arbeitnehmenden einen mageren

Vorschlag für einen Sozialplan. Das Angebot lag weit unter dem

Schweizerischen Durchschnitt. Dies, obwohl der Standort enorm

erfolgreich gewirtschaftet und grosse Kosteneinsparungen in

mehrfachem Umfang der Mitarbeiterabgeltungen für den ganzen Konzern

bewirkt hat.



Die Arbeitnehmenden haben sich in der Zwischenzeit organisiert und

eine Arbeitnehmervertretung gebildet, wie es das Mitwirkungsgesetz

vorsieht. Sie haben einen eigenen sozialen Vorschlag für einen

Sozialplan eingereicht, wie es das Obligationenrecht ebenfalls

vorsieht. Ihre Gegenofferte orientierte sich u.a. am Standard in der

Schweiz und dem Sozialplan der Grundfos Arnold, deren Schliessung im

Mai dieses Jahres bekannt gegeben wurde. Dabei zeigt sich eine

diskriminatorische Ungleichheit zwischen diesen beiden Standorten,

die bloss 30 km auseinanderliegen. Das ist für die

Arbeitnehmervertretung und die Angestellten Schweiz in keiner Weise

nachvollziehbar.



Die Arbeitnehmenden haben erwartet, ernst genommen zu werden. Sie

haben ernsthaft nach Lösungen für den Standort gesucht. Sie haben

soziale Begleitmassnahmen vorgeschlagen. Sie wurden nun kalt

abgestraft. Der Sozialplan, der Ihnen präsentiert wurde, ist gleich

enttäuschend wie derjenige, der Ihnen ursprünglich angeboten worden

war.



Grundfos mag in Dänemark berühmt für seine integrativen

Arbeitsplätze und für sein soziales Commitment. In der Schweiz zeigt

sich der Konzern kaltschnäuzig und er behandelt die Standorte im

selben Jahr grob ungleich!



Die Arbeitnehmervertretung und die Angestellten Schweiz fordern

ernsthafte Nachbesserungen am vorgeschlagenen Sozialplan. Er muss

mindestens den Standard des Sozialplans von Arnold Grundfos

erreichen!



