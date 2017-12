NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post nach einer höheren Gewinnprognose von FedEx auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Vorgaben des US-Konkurrenten seien neutral bis positiv für die Deutsche Post, schrieb Analyst Christopher Combe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stützend seien die Volumina von FedEx im Segment Prämium-Express sowie stabile Renditen./bek/la

Datum der Analyse: 20.12.2017

