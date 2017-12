Im Jahr 2011 sollen fast eine Million Euro an Nigerias früheren Energieminister geflossen sein. Damit sollen sich Eni und Shell die Rechte am größten Ölfeld des Landes gesichert haben. Nun stehen die Manager vor Gericht.

Der Geschäftsführer des italienischen Energiekonzerns Eni, Claudio Descalzi, muss wegen mutmaßlicher Schmiergeldzahlungen seiner Firma bei Auftragsvergaben in Nigeria vor Gericht. Ein Richter in Mailand ordnete am Mittwoch an, dass der Prozess gegen ihn und 14 weitere Beschuldigte am 5. März beginnt, wie die italienische ...

