DGAP-News: CECONOMY AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung CECONOMY AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.02.2018 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-12-20 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CECONOMY AG Düsseldorf WKN Stammaktie 725 750 WKN Vorzugsaktie 725 753 ISIN Stammaktie DE 000 725 750 3 ISIN Vorzugsaktie DE 000 725 753 7 Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG ein, die am *Mittwoch, 14. Februar 2018,* um 10.00 Uhr MEZ im Congress Center Düsseldorf, CCD Stadthalle, Rotterdamer Straße 141 (Rheinufer), 40474 Düsseldorf, stattfindet. TAGESORDNUNG 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts für die CECONOMY AG und den CECONOMY-Konzern für das Geschäftsjahr 2016/17 sowie des Berichts des Aufsichtsrats* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. 2. *Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016/17 in Höhe von insgesamt 108.018.083,00 Euro wie folgt zu verwenden: a) Verteilung aa) Ausschüttung einer an die Dividende je Stammaktie Aktionäre: in Höhe von 0,26 Euro; bei 324.109.563 Stück dividendenberechtigten Stammaktien sind das 84.268.486,38 Euro bb) Ausschüttung einer Dividende je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht in Höhe von 0,32 Euro; bei 2.677.966 Stück dividendenberechtigten Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sind das 856.949,12 Euro b) Verbleibt 22.892.647,50 Euro als Gewinnvortrag: ----------------------- Bilanzgewinn: 108.018.083,00 Euro Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 19. Februar 2018, zur Auszahlung fällig. 3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/17* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016/17 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/17* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016/17 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 5. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/18 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2017/18* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/18 sowie zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2017/18 zu wählen. Der Prüfungsausschuss hat gemäß Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014) erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers (Artikel 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung) auferlegt wurde. 6. *Wahlen zum Aufsichtsrat* Die Amtszeiten von Herrn Jürgen Fitschen, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und von Herrn Dr. Hans-Jürgen Schinzler als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner enden mit Beendigung dieser Hauptversammlung. Daher sind Neuwahlen erforderlich. Herr Jürgen Fitschen steht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Herr Dr. Hans-Jürgen Schinzler steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 und 2, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 MitbestG und § 7 Abs. 1 der Satzung der CECONOMY AG aus zehn von der Hauptversammlung und zehn von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern und zu mindestens 30 Prozent aus Frauen (also mindestens sechs) und zu mindestens 30 Prozent aus Männern (also mindestens sechs) zusammen. Da der Gesamterfüllung nach § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG widersprochen wurde, ist der Mindestanteil von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer getrennt zu erfüllen. Von den zehn Sitzen der Anteilseigner im Aufsichtsrat müssen daher mindestens drei mit Frauen und mindestens drei mit Männern besetzt sein. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung gehören dem Aufsichtsrat insgesamt neun weibliche Mitglieder an, davon vier auf Anteilseignerseite. Weiterhin gehören dem Aufsichtsrat elf männliche Mitglieder an, davon sechs auf Anteilseignerseite. Auf Grundlage der Getrennterfüllung ist das Mindestanteilsgebot damit auf Anteilseignerseite erfüllt und wäre nach den Wahlen in jedem Fall auch weiterhin erfüllt. Die nachfolgenden Wahlvorschläge beruhen auf den Empfehlungen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats beziehungsweise auf der Beschlussfassung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen: a) *Herrn Jürgen Fitschen,* Hofheim am Taunus, Deutschland, Selbstständig, Senior Advisor der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main b) *Frau Claudia Plath,* Hamburg, Deutschland, Mitglied der Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg, (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg) Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Die Wahlen sollen als Einzelwahlen durchgeführt werden. Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats wurden auf der Grundlage der Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex und unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannten Ziele abgegeben. Herr Jürgen Fitschen wurde erstmals durch die Hauptversammlung der METRO AG am 16. Mai 2008 mit Wirkung ab der Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Die antragsgemäße Wiederwahl von Herrn Jürgen Fitschen mit der vorgeschlagenen Amtszeit in der anstehenden Hauptversammlung unterstellt, wird Herr Jürgen Fitschen im Laufe seiner weiteren Amtszeit die von dem Aufsichtsrat gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats festgelegte Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer von zehn Jahren erreichen. Im Hinblick auf die von ihm festgelegte Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer hat der Aufsichtsrat bei seinem Wahlvorschlag jedoch im Falle von Herrn Jürgen Fitschen eine begründete Ausnahme festgestellt. Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass sie den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwand erbringen können. Abgesehen davon, dass Herr Jürgen Fitschen bereits Vorsitzender des Aufsichtsrats der CECONOMY AG ist, bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung eines objektiv urteilenden Aktionärs maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Jürgen Fitschen einerseits und der CECONOMY AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der CECONOMY AG oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der CECONOMY AG beteiligten Aktionär andererseits. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen ebenfalls keine für die Wahlentscheidung eines objektiv urteilenden Aktionärs maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Frau Claudia Plath einerseits und der CECONOMY AG, deren Konzernunternehmen, den

Organen der CECONOMY AG oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der CECONOMY AG beteiligten Aktionär andererseits. Geschäftliche Beziehungen bestehen Stand Dezember 2017 zwischen einzelnen der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG nachgeordneten Gesellschaften der Gruppe der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG und einzelnen Gesellschaften der MediaMarktSaturn Retail Group in Gestalt von Mietverträgen betreffend die Vermietung in erster Linie von Werbeflächen und technischen Einrichtungen, vereinzelt auch von Geschäftsräumen. Das Volumen der aufgrund dieser vertraglichen Beziehungen von den betreffenden Gesellschaften der Gruppe der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG vereinnahmten Jahresmieten liegt jedoch bei weniger als 2,5 Millionen Euro. Es ist beabsichtigt, dass Herr Jürgen Fitschen im Fall seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat erneut für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden kandidiert. Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sind in den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen. *Jürgen Fitschen* Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: * Keine Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * Kühne + Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz - Verwaltungsrat * Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., Hamburg - Verwaltungsrat *Claudia Plath* Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: * Hochbahn AG, Hamburg Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, Düsseldorf - Beirat Lebensläufe der Kandidaten sowie die Übersichten über deren wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat finden Sie nachfolgend sowie auf der Internetseite unserer Gesellschaft unter www.ceconomy.de/Hauptversammlung *Jürgen Fitschen* wohnhaft in Hofheim am Taunus, Deutschland, Selbstständig, Senior Advisor der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main *Persönliche Daten* Geburtsdatum: 1. September 1948 Geburtsort: Harsefeld *Ausbildung* Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg, Abschluss: Diplom-Kaufmann *Beruflicher Werdegang* 1983-1987 Mitglied der Geschäftsleitung der Citibank Deutschland 1987-2001 Diverse Führungspositionen im Konzern der Deutsche Bank AG in Thailand, Japan, Singapur und dem Vereinigten Königreich 2001-2002 Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 2002-2015 Mitglied des Group Executive Committee der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 2009-2012 Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Juni 2012-Mai 2016 Co-CEO der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Seit Juni 2016 Senior Advisor der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Seit Juli 2017 Vorsitzender des Aufsichtsrats der CECONOMY AG, Düsseldorf *Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:* * Keine *Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:* * Kühne + Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz - Verwaltungsrat * Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., Hamburg - Verwaltungsrat *Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:* Neben dem Aufsichtsratsmandat, das Herr Jürgen Fitschen aktuell als Vorsitzender des Aufsichtsrats ausübt, übt Herr Jürgen Fitschen die Tätigkeit als Senior Advisor der Deutsche Bank AG, die Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG und die Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. aus. *Claudia Plath* wohnhaft in Hamburg, Deutschland, Mitglied der Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg, (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg) *Persönliche Daten* Geburtsdatum: 13. Dezember 1971 Geburtsort: Freital *Ausbildung* Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin, Abschluss: Diplom-Kauffrau *Beruflicher Werdegang* 1996-2001 Controllerin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg 2001-2003 Gruppenleitung Asset Controlling der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg 2004-2010 Bereichsleitung/Director Asset Management & Controlling der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg 2010-2012 Senior Director Asset Management der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg Seit Januar Mitglied der 2013 Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg, (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg) *Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:* * Hochbahn AG, Hamburg *Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:* * MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, Düsseldorf - Beirat *Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:* Frau Claudia Plath übt derzeit die Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H. (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG), die Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Hochbahn AG und die Tätigkeit als Mitglied des Beirats der MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG aus. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS Stammaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts, Vorzugsaktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, wenn sie sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform und in deutscher oder englischer Sprache spätestens am *Mittwoch, 7. Februar 2018, 24.00 Uhr MEZ,* der CECONOMY AG unter der Adresse CECONOMY AG c/o Deutsche Bank AG Securities Production General Meetings Postfach 20 01 07 60605 Frankfurt am Main oder per Telefax unter: +49 (0)69 12012-86045 oder per E-Mail unter: wp.hv@db-is.com zugehen. Ferner ist die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierfür ist ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung ('Nachweisstichtag') - also *Mittwoch, 24. Januar 2018, 0.00 Uhr MEZ* - beziehen und spätestens am *Mittwoch, 7. Februar 2018, 24.00 Uhr MEZ,* der CECONOMY AG unter der Adresse CECONOMY AG c/o Deutsche Bank AG Securities Production General Meetings Postfach 20 01 07 60605 Frankfurt am Main oder per Telefax unter: +49 (0)69 12012-86045 oder per E-Mail unter: wp.hv@db-is.com zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Der Nachweisstichtag bedeutet keine Sperre für die Verfügung über die Aktien; diese können insbesondere unabhängig vom Nachweisstichtag erworben und veräußert werden. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, das heißt Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag wirken sich nicht auf die Berechtigung

