London - Schroders gibt in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Aktien-Spezialisten Contour Asset Management LLC die Einführung des Fonds Schroder GAIA Contour Tech Equity (ISIN LU1725199209/ WKN nicht bekannt) bekannt, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...