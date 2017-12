Die europäischen Aktienmärkte führen ihre moderaten Verluste nach einer glanzlosen Sitzung in Asien fort Der USD bleibt trotz der Verabschiedung der US-Steuergesetzgebung durch den Senat unverändert, schwedische Krone wertet nach Treffen der Riksbank auf Kryptowährungen versuchen die Verluste der letzten Nacht wieder auszugleichen

Zusammenfassung:Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten war bisher ziemlich schlecht, da sich alle wichtigen Indizes in der Verlustzone befinden. Beachten Sie, dass die Verabschiedung der US-Steuergesetzgebung (möglicherweise die umfassendste Überholung der US-Steuergesetzgebung seit mehr als drei Jahrzehnten) nicht dazu beigetragen hat, die Stimmung zu verbessern. Lassen Sie uns auch hinzufügen, dass der Gesetzesentwurf noch durch den Kongress gehen muss. Eine endgültige Zustimmung könnte am Mittwoch erwartet werden. Sollte es dazu kommen, würde nur eine Unterschrift von Präsident Trump fehlen, um alle Änderungen noch vor Weihnachten offiziell zu bestätigen. Bei der Eröffnung der europäischen Aktienmärkte notierten die meisten Indizes ...

