der Bitcoin-Kurs brach am Mittwoch innerhalb von Stunden um 20 % auf 14.000 US-Dollar (GDAX) ein. In den letzten drei Tagen stand in der Spitze ein Verlust von 29 % zu Buche. Wie gewohnt erholt sich der Kurs jedoch am frühen Mittwochnachmittag und notiert auf Tageskerzenbasis erneut im Plus bei 17.750 US-Dollar. Der Handelsbeginn an den Optionen- und Futuresbörsen hat also sichtlich kaum dazu beitragen können, dass sich die Volatilität verringert. Und je volatiler die Bewegungen ... (David Iusow-Klassen)

