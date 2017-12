(Wiederholung: Im ersten Satz muss es "ihren Börsenplätzen" rpt "ihren Börsenplätzen" heißen.)

RIAD (dpa-AFX) - Die saudische Regierung sieht sich bei ihren Börsenplänen für den weltgrößten Ölförderer Saudi Aramco auf Kurs. Ob die Aktien des bisherigen Staatskonzerns nur an der heimischen Börse Tadawul in Riad oder auch an Handelsplätzen im Ausland gelistet werden sollen, sei noch offen, sagte Finanzminister Mohammed Al-Jadaan in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Wir prüfen unsere Möglichkeiten." Das Unternehmen hat für seinen Börsengang bisher die zweite Jahreshälfte 2018 ins Auge gefasst.

Im September hatte Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, der Sprung aufs Parkett werde sich möglicherweise um einige Monate ins Jahr 2019 verschieben. Als Grund wurde der niedrige Ölpreis angeführt, der Aramcos Bewertung nach unten ziehe.

Die von Saudi-Arabien angepeilte Bewertung von bis zu 2 Billionen Dollar hielten Experten bereits vor Monaten für überholt. Das Land hat angekündigt, fünf Prozent von Aramco an die Börse zu bringen. Bei einer Bewertung von 2 Billionen Dollar hätte die Platzierung ein Volumen von rund 100 Milliarden Dollar und läge damit deutlich über dem bisherigen Rekord von Alibaba in Höhe von 25 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2014.

Um das Aramco-Listing wetteifern die Börsen in London, New York, Hongkong, Singapur, Tokio und Toronto. Der Chef der Börse in Riad, Khalid Al Hussan, hatte hingegen gesagt, sein Handelsplatz wolle das Listing gern allein stemmen./stw/bgf/jha/men

AXC0224 2017-12-20/15:51