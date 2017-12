Der frühere französische Minister Bernard Tapie muss sich vor Gericht verantworten. Er soll eine Entschädigung von 400 Millionen Euro zu Unrecht bekommen haben. Dem Geschäftsmann wird Betrug und Veruntreuung vorgeworfen.

In der seit Jahren schwelenden Affäre um eine Millionen-Entschädigung sollen der schillernde französische Geschäftsmann und Ex-Minister Bernard Tapie (74) und fünf weitere Beschuldigte vor ein Strafgericht kommen. Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Paris. Wann der Prozess beginnen werde, sei noch offen.

Die Tapie-Affäre beschäftigt die Justiz und die französische Öffentlichkeit schon seit langem. Der frühere Chef des ...

