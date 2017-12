BONN (dpa-AFX) - Knapp eine Woche vor Weihnachten hat die Post einen Paketrekord aufgestellt. Am Dienstag seien in 24 Stunden mehr als 10 Millionen Sendungen abgegeben worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Post DHL am Mittwoch - mehr als doppelt so viele wie im Jahresschnitt (4,3 Millionen Pakete und Päckchen).

DHL beschäftige derzeit 10 000 Aushilfskräfte und 12 000 Fahrzeuge zusätzlich, um des Weihnachtsansturms Herr zu werden. Bei Einlieferung bis zum 21. Dezember um 18.00 Uhr kämen die Sendungen innerhalb Deutschlands in der Regel pünktlich zum Fest zum Empfänger./rs/DP/mis

