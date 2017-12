BERLIN (Dow Jones)--Das Atomabkommen mit dem Iran und die damit verbundene Aufhebung von Wirtschaftssanktionen sind weiterhin noch nicht voll belastbar. Regierungssprecher Steffen Seibert lobte am Mittwoch in Berlin zwar den Bericht von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, wonach der Iran seine Verpflichtungen aus dem 2015 geschlossenen Abkommen einhält. "Ernsthaften Anlass zur Sorge" gebe der Bericht aber mit seinen Hinweisen auf die Fortsetzung des ballistischen Raketenprogramms durch den Iran.

Die Raketenstarts und Raketentests vom Juni und Juli stünden im Widerspruch zu den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, erklärte Seibert. "Wir fordern den Iran also noch einmal nachdrücklich dazu auf, die vollständige Umsetzung der UN-Resolution 2231 anzustreben", sagte er.

"Im Übrigen verstärken die Erkenntnisse, die im Bericht des Generalsekretärs enthalten sind, unsere Befürchtungen, dass der Iran die ihm auferlegten Beschränkungen bezüglich der Weitergabe von Waffen und von ballistischen Raketen verletzt", sagte Seibert. Es gebe in dem Bericht mehrere deutlich Hinweise auf eine Verwicklung des Irans in den Raketenbeschuss auf Saudi-Arabien im Juli und November. Außerdem gebe es Hinweise auf iranische Waffentransfers in den Jemen. Seibert verurteilte auch den jüngsten Raketenbeschuss der saudi-arabischen Hauptstadt Riad.

