Wien - US-Präsident Donald Trump hat mit der größten Steuerreform in den USA seit mehr als 30 Jahren sein erstes großes Wahlversprechen eingelöst, so die Experten von "FONDS professionell".Welche Auswirkungen die US-Steuerreform auf die deutsche Wirtschaft haben werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer abzuschätzen, sage Dennis Etzel, Berater des Value Opportunity Fonds (ISIN LU0406025261/ WKN A0RD3R): "Das liegt daran, dass viele gegenläufige Effekte eine Rolle spielen."

