Köln (ots) - Der Aufsichtsrat der WDR mediagroup (WDRmg) hat in der Sitzung am 12. Dezember 2017 Ruth Lemmer zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Karsten Rudolph an, der dem WDR-Rundfunkrat nicht mehr angehört. Als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende wurde Claudia Schare bestätigt. Die weitere Besetzung des Aufsichtsrats bleibt für die Amtszeit bis zum 31. Dezember 2018 unverändert.



Lemmer studierte Geschichte und Deutsch und schloss ihr Studium mit dem ersten Staatsexamen ab. Ihre journalistische Laufbahn startete sie als Polizei- und Gerichtsreporterin in der NRZ-Lokalredaktion Düsseldorf. Bevor sie als Redakteurin der Wirtschaftswoche und des Manager Magazins arbeitete, war sie Volontärin im Handelsblatt-Verlag. Seit 1993 ist sie als freie Journalistin im medienbüro tätig. In dieser Zeit koordinierte sie u.a. die Fachzeitschrift Personal in der Verlagsgruppe Handelsblatt, deren Chefredakteurin sie auch viele Jahre lang war. Seit 2009 gehört Ruth Lemmer dem WDR-Rundfunkrat an, seit 2010 ist sie Aufsichtsratsmitglied der WDRmg.



Die Mitglieder des Aufsichtsrats der WDRmg: Ruth Lemmer, Vorsitzende (Mitglied des WDR-Rundfunkrates) Claudia Schare, stellvertretende Vorsitzende (Mitglied des WDR-Verwaltungsrates) Tom Buhrow (Intendant des Westdeutschen Rundfunks) André Busshuven (Mitglied des WDR-Rundfunkrates) Dr. Dagmar Gaßdorf (stellv. Vorsitzende des WDR-Rundfunkrates) Michael Höch (Betriebsrat der WDRmg) Dr. Ludwig Jörder (Vorsitzender des WDR-Verwaltungsrates) Heinrich Kemper (Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses des WDR-Rundfunkrates) Michael Kroemer (Mitglied des WDR-Verwaltungsrates) Andreas Meyer-Lauber (Vorsitzender des WDR-Rundfunkrates) Georg Schrameck (Betriebsratsvorsitzender der WDRmg) Wolfgang Schuldzinski (Mitglied des WDR-Rundfunkrates) Dr. Katrin Vernau (Verwaltungsdirektorin des Westdeutschen Rundfunks)



Die WDR mediagroup ist die kommerzielle Tochtergesellschaft des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz in Köln. Als innovativer Dienstleister rund um Medieninhalte bietet das Unternehmen eine 360-Grad-Vermarktung der hochwertigen WDR-Programme sowie der Angebote weiterer Partner auf allen Verbreitungswegen und Plattformen mit den Schwerpunkten Werbezeitenvermarktung und Inhaltverwertung.



OTS: WDR mediagroup GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59521.rss2



Pressekontakt: Gaby Rath Leiterin Kommunikation WDR mediagroup GmbH Ludwigstraße 11 50667 Köln Telefon +49(0)221 2035-208 gaby.rath@wdr-mediagroup.com www.wdr-mediagroup.com