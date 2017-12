Zirndorf (ots) -



Vor 40 Jahren begann ein kleines Team die erste MADELEINE Kollektion zu kreieren. Der Wunsch war und ist es bis heute, Frauen modisch zu begleiten, zu beraten und glücklich zu machen. Vor allem aber war immer eines wichtig: Frauen ein gutes Gefühl zu schenken, wenn sie MADELEINE tragen.



Als exklusiver 52-seitiger Spezialkatalog des Quelle-Katalogs kam 1978 die erste MADELEINE-Kollektion auf den Markt, zusammengestellt von einem Team bestehend aus drei Mitarbeitern. 40 Jahre später ist MADELEINE ein eigenständiges und international erfolgreiches Modelabel geworden mit einem Jahresumsatz von mehr als 170 Millionen Euro.



"Vor allem die Treue und das Vertrauen unserer Kundinnen, die uns teilweise seit vielen Jahren und Jahrzehnten begleiten, ist unser größtes Kompliment. Es zeigt uns, dass MADELEINE es geschafft hat, immer am Puls der Zeit und vor allem ganz nah an den Bedürfnissen der Kundinnen zu bleiben", sagt Alexander Weih, Vorsitzender der Geschäftsführung der MADELEINE-Gruppe und ergänzt: "Heute begeistern wir auch Kundinnen in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Großbritannien, den Niederlanden, Griechenland und Russland und sind international stetig auf Wachstumskurs. Wenn ich mir vor Augen führe, wie klein MADELEINE einmal angefangen hat, erfüllt mich vor allem der Erfolg der letzten Jahre mit Stolz."



Ein besonderer Dank gelte in diesem Zusammenhang auch den engagierten, leidenschaftlichen Mitarbeitern bei MADELEINE. "Sie schaffen es, unsere Kundinnen jede Saison mit unvergesslichen Kollektionen immer wieder aufs Neue zu überraschen", so Alexander Weih.



Das Kollektionsjubiläum feiert MADELEINE ab Anfang Januar 2018 mit einer besonderen Zusatzkollektion, die das zelebriert, wofür das Modelabel seit jeher steht: elegante und edle High-Fashion, die aktuelle Trends in den unverkennbaren MADELEINE-Stil übersetzt. Die Key Pieces der Kollektion sind aus hochwertigen Materialien wie Seide und Kaschmir gearbeitet, zwei wichtige Naturprodukte bei MADELEINE. Alle Artikel der Essential Collection überzeugen durch ausgesprochen hochwertige Verarbeitung und besondere Details.



Darüber hinaus lanciert MADELEINE zwei exklusive Ledertaschen, die in Italien handgefertigt und auf Wunsch mit einem Monogramm ohne Aufpreis personalisiert werden. Ein edler Shopper ist in Orange oder Cognac erhältlich. Eine kleinere Handtasche vereint beide Farben miteinander.



Die Essential Collection und die personalisierbaren Taschen sind ab Anfang Januar auf www.madeleine.de erhältlich.



Über MADELEINE



MADELEINE - dieser Name steht seit 40 Jahren für den topmodischen Versender von Damenbekleidung mit höchstem Qualitätsanspruch. Die MADELEINE-Kollektionen bieten exklusive High-Fashion, selbstbewusste Business-Mode, kombinationsstarke Basics, trendsichere Accessoires und luxuriöse Dessous. Das Unternehmen ist neben Deutschland auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Großbritannien, den Niederlanden, Griechenland und Russland aktiv. Die Marke MADELEINE wird von der MADELEINE Mode GmbH geführt, die eine 100%ige Tochter der TriStyle Mode GmbH ist.



Über die TriStyle Mode GmbH



Die Versandhandelsholding TriStyle Mode GmbH mit Sitz in München ist ein Unternehmen des Eigenkapitalinvestors Equistone Partners Europe. Sie vereint die unabhängig voneinander geführten Beteiligungsgesellschaften Peter Hahn, MADELEINE und Long Tall Sally unter einem Dach.



