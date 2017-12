STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax Anleger lässt US Steuerreform kalt

Innogy schasst CEO Terium

- Von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Kurz vor der endgültigen Entscheidung über die US-Steuerreform sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst in Kauflaune. Allerdings dreht der Markt am Vormittag ins Minus. Stada Aktien sind gefragt. Innogy schasst CEO Terium

"Die Steuerreform ist ein Weihnachtsgeschenk für US-Firmen und US-Anleger", sagte Stratege Thomas Altmann von QC Partners. Anleger erhoffen sich einen Wachstumsschub für die weltgrößte Volkswirtschaft, von der auch die deutschen Firmen profitieren könnten. Der US-Senat hat das Prestige-Projekt von US-Präsident Donald Trump abgenickt, nun ist wegen verfahrenstechnischer Probleme eine erneute Abstimmung im Repräsentantenhaus nötig. Allerdings lässt die Anleger nach anfänglicher Stärke das Thema dann doch kalt. Es besteht Zweifel und Unsicherheit darüber, ob die Effekte für Unternehmen und Wirtschaft tatsächlich so groß sind, wie erhofft. Innogy Chef muss gehen Nach der Gewinnwarnung der vergangenen Woche hat der Innogy-Aufsichtsrat die Reißleine gezogen und den Chef der RWE-Ökostromtochter, Peter Terium, vor die Tür gesetzt. Die Nachricht vom plötzlichen Abgang des Managers kam am Mittwoch an der Börse zunächst gut an. Die nach der Gewinnwarnung vor einer Woche unter Druck geratenen Innogy-Aktien legten zeitweise um knapp drei Prozent auf 33,71 Euro zu. In einem insgesamt schwachen Markt drehten sie allerdings später ebenso wie die RWE-Papiere ins Minus. Terium war seit 2003 in verschiedenen Positionen bei dem Energieversorger RWE tätig und leitet ihn ab 2012. Er trieb die Spaltung des infolge der Energiewende ins Wanken geratenen Versorgers voran und übernahm im April 2016 dann den Chefposten bei der RWE-Ökostromtochter. FedEx erhöht die Gewinnprognose Der US-Paketdienst FedEx hat im abgelaufenen Quartal mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn steigt von 700 Millionen auf 775 Millionen Dollar .Für 2018 erhöhte das Unternehmen seine Gewinnprognose je Aktie.

FedEx profitiert wie die gesamte Branche vom boomenden Internet-Handel, der das Paket-Geschäft ankurbelt. Deswegen hat der Konzern viel Geld in die Ausweitung des Zustellnetzes investiert, insbesondere auf dem Heimatmarkt. Das Unternehmen gilt zudem auch als Barometer der US-Wirtschaft, da es Waren aus den verschiedensten Branchen befördert.

Deutsche Bahn reicht Klage gegen Lkw-Kartell ein Die Deutsche Bahn will mit der Bundeswehr und mehr als 40 weiteren Firmen Schadenersatzklage gegen die am Lkw-Kartell beteiligten Hersteller einreichen. Wie hoch die Schadenersatzforderung ist, ist noch nicht klar.

Das Kartell von Daimler, Iveco, DAF, Volvo/Renault sowie MAN war schon 2011 aufgeflogen und hatte Strafzahlungen der EU von 3,8 Milliarden Euro nach sich gezogen. MAN als Kronzeuge kam straffrei davon. Die Bahn betreibt mit ihrer Tochter DB Schenker eine der weltweit größten Speditionen. Die Spediteure argumentieren, die Absprachen hätten sie beim Kauf von Lastwagen insgesamt vermutlich Milliarden-Summen gekostet.

Stada einigt sich mit neuen Eignern auf Gewinnabführungsvertrag Der Pharmakonzern Stada hat sich mit seinen neuen Eigentümern auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geeinigt. Die Nidda Healthcare bietet die Aktien der außenstehenden Stada-Aktionäre gegen eine Barabfindung von 74,40 Euro je Aktie zu erwerben. Außerdem bekommen Aktionäre eine jährliche Garantie-Dividende von 3,82 Euro. Nidda Healthcare hält 64,5 Prozent der Aktien an Stada.

Börse Stuttgart TV

Obwohl sich das Börsenjahr dem Ende zuneigt, könnte es auf den letzten Metern noch einmal spannend werden. Denn der DAX hat die Trading-Range der vergangenen Wochen nach oben durchbrochen. Lauern nun neue Rekordstände? Einschätzungen von Bastian Galuschka, GodmodeTrader, der zudem die Aussichten von Nasdaq und Apple unter die Lupe nimmt und erklärt warum die Chipwerte aktuell so spannend sind.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index, gleicht heute einem Sägezahnmuster. Er pendelt heute mit deutlichen Ausschlägen zwischen 10 und 60 Punkten im Plus. Es herrscht ein Überhang an Anlegern vor, die auf festere Dax Kurse setzen.

Trends im Handel

Auf der Seite der Knock-outs beobachten Händler auch heute Käufe von Calls auf Siemens. Anleger folgen offensichtlich einer Empfehlung vom Vortag.

Bei den Optionsscheinen werden Calls auf den Zigarettengiganten Altria Group verstärkt verkauft. Calls auf die Samsung Electronics werden dagegen wieder gekauft.

